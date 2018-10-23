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      Это просто катастрофа: на оккупированной Донецкой области жалуются на нищету

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      На оккупированной Донецкой области жалуются на нищету
      На оккупированной Донецкой области жалуются на нищету / Иллюстративное фото

      Политолог и сторонник пророссийских боевиков Донетчины Константин Долгов пожаловался на обнищание в оккупированном Донецке. Об этом свидетельствуют суммы в среднем чеке из местных супермаркетов, который упал до 25 гривен по итогам первой половины октября.

      Об этом Долгов написал на своей странице в социальных сетях.

      Так, он отметил, что летом средний чек был около 100 рублей (43 гривен).

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      Это просто катастрофа. Других слов у меня нет. А в отчетах кураторы, пожалуй, пишут что-то из серии "все хорошо, прекрасная маркиза",
      – пожаловался Долгов.

      На заявление сторонника боевиков среагировал журналист Денис Казанский.

      Вот это и есть реальная ненависть. Вот, кто по-настоящему ненавидит Донбасс и унижает людей, которые там живут. Врагами сделали украинцев, но поставили на колени жителей региона, бросили Донбасс в нищету россияне. И Долгов зря голосит. Он тоже автор этого экономического чуда,
      написал Казанский в Twitter.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Деньги журналисты Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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      Новости за 23 октября
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