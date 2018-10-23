Это просто катастрофа: на оккупированной Донецкой области жалуются на нищету

Политолог и сторонник пророссийских боевиков Донетчины Константин Долгов пожаловался на обнищание в оккупированном Донецке. Об этом свидетельствуют суммы в среднем чеке из местных супермаркетов, который упал до 25 гривен по итогам первой половины октября.

Об этом Долгов написал на своей странице в социальных сетях.

Так, он отметил, что летом средний чек был около 100 рублей (43 гривен).

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Это просто катастрофа. Других слов у меня нет. А в отчетах кураторы, пожалуй, пишут что-то из серии "все хорошо, прекрасная маркиза",

– пожаловался Долгов.

На заявление сторонника боевиков среагировал журналист Денис Казанский.

Вот это и есть реальная ненависть. Вот, кто по-настоящему ненавидит Донбасс и унижает людей, которые там живут. Врагами сделали украинцев, но поставили на колени жителей региона, бросили Донбасс в нищету россияне. И Долгов зря голосит. Он тоже автор этого экономического чуда,

– написал Казанский в Twitter.