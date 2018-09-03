Это просто подарки, – экс-любовница Немцова рассказала о четырех квартирах в Киеве

Украинская модель и бывшая любовница убитого политика РФ Бориса Немцова Анна Дурицкая, которая накануне приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная" призналась, откуда у нее взялись четыре квартиры в Киеве.

Об этом девушка рассказала в интервью ТСН.

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Отметим, что после смерти Бориса Немцова стало известно, что Дурицкая стала обладательницей четырёх квартир в центре Киева. Однако девушка самостоятельно их не купила.

Я не зарабатывала на эти квартиры сама. Это просто подарки от состоятельного мужчины. Квартиры это подарки от Бориса Немцова,

– призналась девушка.

По ее словам, российский политик просто испытывал сильные чувства к ней.

"Я просто думаю, что он сильно меня любил", – отметила Анна.

Допис, поширений Anna (@anna_aleksandrovna_11) 5 Чер 2018 р. о 1:08 PDT

Напомним, 27 февраля 2015 года российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы. В это время его сопровождала украинская модель Анна Дурицкая. Она описала обстоятельства убийства, но не знала, кто его совершил. Сейчас она выступает главным свидетелем по делу.