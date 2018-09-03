Это просто подарки, – экс-любовница Немцова рассказала о четырех квартирах в Киеве
Украинская модель и бывшая любовница убитого политика РФ Бориса Немцова Анна Дурицкая, которая накануне приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная" призналась, откуда у нее взялись четыре квартиры в Киеве.
Об этом девушка рассказала в интервью ТСН.
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Отметим, что после смерти Бориса Немцова стало известно, что Дурицкая стала обладательницей четырёх квартир в центре Киева. Однако девушка самостоятельно их не купила.
Я не зарабатывала на эти квартиры сама. Это просто подарки от состоятельного мужчины. Квартиры это подарки от Бориса Немцова,
– призналась девушка.
По ее словам, российский политик просто испытывал сильные чувства к ней.
"Я просто думаю, что он сильно меня любил", – отметила Анна.
Напомним, 27 февраля 2015 года российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы. В это время его сопровождала украинская модель Анна Дурицкая. Она описала обстоятельства убийства, но не знала, кто его совершил. Сейчас она выступает главным свидетелем по делу.