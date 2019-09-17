Это путь к третьей войне, – эстонский министр предупредил Запад об опасности из Кремля

Европейский Союз не может ослабить свою политику санкций против России. Если так произойдет, то это даст Кремлю возможность начать агрессию в любой точке мира.

ЕС ввел санкции для того, чтобы обеспечить экономический стимул России соблюдать минские договоренности и прекратить агрессию против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет ERR.

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Просмотр санкционной политики возможен лишь в том случае, если договоренности будут выполнены.

Теперь, глядя на логику Запада, существует опасность совершить третью ошибку,

– считает он.

Рейнсалу подчеркнул, что Запад должен заставить Россию заплатить высокую цену после войны против Грузии и Украины. В то же время уступки Кремлю "проложат путь к третьему интервенционнальному происшествию в любом уголке земного шара".

"Даже если мы в меньшинстве по некоторым вопросам, я не боюсь (говорить – 24 канал) определенных вещей", – отметил эстонский министр.

Он заверил, что Эстония защищает свои интересы в области безопасности в переговорах на международной арене, поддерживая Украину. В то же время Рейнсалу добавил, что поддерживать единство Запада – в интересах Эстонии, поскольку для нее это вопрос безопасности.

Недавно посол ЕС в Москве Маркус Эдерер призвал к расширению взаимодействия с Россией в таких областях, как мобильная связь 5G и защите персональных данных.

На вопрос, что делать, когда больше государств захотят восстановить связи с Россией и отменить санкции, Рейнсалу ответил, что Эстонии приходится убеждать своих друзей, что это решение "не является ни рациональным, ни моральным".

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В то же время Европейский Союз продлил индивидуальные санкции против России за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Что предусматривают персональные санкции ЕС против России?

Замораживание финансовых активов и запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, присоединившиеся к этим санкциям. Впервые эти ограничения были введены в марте 2014 года и продолжаются каждые полгода. Последний раз эти санкции продолжили 15 марта 2019 года.



Совет ЕС тем же решением в марте внес в список санкций имена 8 россиян "как ответ на обострение ситуации в Керченском проливе и Азовском море".