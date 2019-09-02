09:38
3 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Приманка для Путина. Во всем виновата Польша
      Вєсті Кремля
      22:17, 2 сентября
      Вести.UA: Украину ждет еще одно новое правописание? Матиос после увольнения стал философом
      Вєсті.UA
      19:41, 2 сентября
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Это раздражает Зеленского, – журналист о поведении депутатов от оппозиции в Раде

      452 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук на первом заседании Верховной Рады показали, что будут пытаться придерживаться регламента и процедуры. Однако депутаты из оппозиции по старинке банально затягивали время.

      Журналист Антон Голобородько в программе "Голобородько" сказал, если бы партии, которіе назвались оппозицией, занимали конструктивную позицию, они бы получили шанс влиять на результаты голосования.

      Примечательно! Новая Верховная Рада – самое главное: спикер, коалиция, комитеты

      "Однако их выступления были скорее популистскими. Депутаты из оппозиции банально затягивали время. Это было настолько заметно, что президент даже свою речь с этого начал", – отметил журналист.

      Выступление Владимира Зеленского в Раде: смотрите видео

      Он рассказал, что слова президента не подействовали и бессодержательные разговоры продолжились. Депутаты от оппозиции вместо того, чтобы ставить содержательные вопросы, довели ситуацию до абсурда.

      Зеленскому – это явно не нравилось и он всячески пытался подгонять парламентариев. И здесь надо обратить внимание на общение между Дмитрием Разумковым и Владимиром Зеленским. Оно ярко свидетельствует, что влияние президента на парламент – огромное,
      – отметил Голобородько.

      "Однако процедура – это закон и его надо соблюдать, а те, кто назвал себя оппозицией, продолжают злоупотреблять. И это просто раздражает президента", – добавил журналист.

      Рада фракції розміщення депутатів парламент
      Как сидят депутаты по фракциям в новой Раде / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Ураган "Дориан" на Багамах: уже погибли 5 человек, в том числе дети
      сегодня
      1419
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Верховная Рада Дмитрий Разумков Законодательство Слуга народа
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 2 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп и Макрон работают на Путина?
      сегодня , 00:30 Трамп и Макрон работают на Путина?
      Іван Яковина 298
      Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      2 сентября , 19:31 Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      893
      Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      2 сентября , 17:00 Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      1000
      Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"
      2 сентября , 23:21 Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"
      224
      Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів
      2 сентября , 23:00 Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів
      Дмитро Гнап 82
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук