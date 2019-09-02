Это раздражает Зеленского, – журналист о поведении депутатов от оппозиции в Раде

Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук на первом заседании Верховной Рады показали, что будут пытаться придерживаться регламента и процедуры. Однако депутаты из оппозиции по старинке банально затягивали время.

Журналист Антон Голобородько в программе "Голобородько" сказал, если бы партии, которіе назвались оппозицией, занимали конструктивную позицию, они бы получили шанс влиять на результаты голосования.

Примечательно! Новая Верховная Рада – самое главное: спикер, коалиция, комитеты

"Однако их выступления были скорее популистскими. Депутаты из оппозиции банально затягивали время. Это было настолько заметно, что президент даже свою речь с этого начал", – отметил журналист.

Выступление Владимира Зеленского в Раде: смотрите видео

Он рассказал, что слова президента не подействовали и бессодержательные разговоры продолжились. Депутаты от оппозиции вместо того, чтобы ставить содержательные вопросы, довели ситуацию до абсурда.

Зеленскому – это явно не нравилось и он всячески пытался подгонять парламентариев. И здесь надо обратить внимание на общение между Дмитрием Разумковым и Владимиром Зеленским. Оно ярко свидетельствует, что влияние президента на парламент – огромное,

– отметил Голобородько.

"Однако процедура – это закон и его надо соблюдать, а те, кто назвал себя оппозицией, продолжают злоупотреблять. И это просто раздражает президента", – добавил журналист.



Как сидят депутаты по фракциям в новой Раде / Инфографика 24 канала