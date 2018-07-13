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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Это реальная горячая война": Порошенко жестко высказался о действиях России на Донбассе

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Порошенко сделал новое серьезное заявление о войне на Донбассе
Порошенко сделал новое серьезное заявление о войне на Донбассе / Фото из открытых источников

На Донбассе идет настоящая война из-за агрессии Российской Федерации против Украины, от которой продолжают гибнут украинские военные и мирные граждане.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

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Он подчеркнул, что кое-кто пытается изобразить ситуацию на Востоке Украины как замороженный конфликт, однако там идет настоящая война.

Это реальная горячая война из-за российской агрессии на Востоке моей страны. Это суверенная украинская территория, и Россия туда направляет войска, чтобы убивать украинцев,
– подчеркнул Порошенко.

Также глава государства сказал, что наконец в мире начали признавать Российскую Федерацию агрессором не только на словах, но и в документах.

"Россия – агрессор. И это впервые продемонстрировано в документах этого Саммита НАТО, что агрессивные действия России привели к этой ситуации. И это общее понимание, что это Россия и это агрессия", – подчеркнул Президент.

Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Украины Новости России Украина – Россия Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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