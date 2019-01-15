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      "Это реальная угроза": экс-командующий ВМС рассказал о планах России на ядерный Крым

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      РФ разворачивает в Крыму ядерное оружие, – вице-адмирал
      РФ разворачивает в Крыму ядерное оружие, – вице-адмирал / Фото из открытых источников

      Россия разворачивает в оккупированном Крыму тактическое ядерное оружие и наращивает количество крылатых ракет на кораблях Черноморского флота. Такие ракеты можно использовать как против морских, так и против ядерных сил.

      Об этом заявил вице-адмирал, командующий ВМС Вооруженных сил Украины в 2014 – 2016 годах Сергей Гайдук на пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.

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      Гайдук отметил, что Россия начала разворачивать силовым способом в оккупированном Крыму тактическое ядерное оружие.

      Создана триада сил: морская, авиационная и береговая компонента, которая способна применить ядерное оружие,
      – пояснил он.

      Экс-командующий ВМС также добавил, что РФ в своей морской доктрине до 2020 года четко определила приоритеты действий и четко прописала место и роль Черноморского флота РФ в решении геополитических проблем силовым способом и продвижение национальных интересов РФ.

      Так, с момента оккупации Крыма РФ увеличила количество суммарного залпа крылатых ракет "Калибр" на кораблях Черноморского флота. Эти крылатые ракеты применяют для попадания по морским и наземным силам.

      "Если в 2014 году эта цифра равнялась нулю, то в 2018 году эта цифра равна 40 и у РФ есть амбициозные планы к 2020 году довести суммарный залп до 168. Это реальная угроза национальной безопасности", – заявил Гайдук.

      Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что сейчас в оккупированном Крыму находятся более 30 тысяч российских военнослужащих. Россия создала мощную группировку межвидовых сил. При этом за период оккупации значительно увеличили количество противокорабельных ракетных комплексов, подводных лодок, оснащенных ракетными системами “Калибр” и боевой авиацией.

      Теги: Новости политики Оружие Новости России Украина – Россия Ядерная безопасность Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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