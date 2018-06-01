Это рисунок ребенка, – сестра Меган Маркл раскритиковала королевский герб герцогини

Семья Меган Маркл продолжает будоражить сеть гневными сообщениями. Так, сестра герцогини Сассекской резко раскритиковала королевский герб, который принадлежит не только самой жене принца Гарри, но и всем родственникам

19 мая в британском городе Виндзор состоялось торжественное венчание принца Гарри и Меган Маркл. На королевскую свадьбу прибыли около 3 тысяч гостей, среди которых голливудские знаменитости. Однако из родственников герцогини Сассекской на церемонии была только ее мама – Дориа Редлан.

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Все потому, что новая семья отца Меган отличилась громкими скандальными заявлениями в отношении экс-актрисы. А сам Томас Маркл отказался вести дочь к алтарю, заявив, что имеет запланированную операцию. Однако причиной такого решения могла стать информация, что мужчина зарабатывает на королевской свадьбе дочери.

Допис, поширений Meghan Markle (@meghanmarkle__) 19 Тра 2018 р. о 7:55 PDT

Новую волну грязи вылила 53-летняя сестра Меган – Саманта Грант. Женщина, которая прикована к инвалидной коляске, имеет давнюю ненависть к жене принца Гарри. На своей странице в Twitter она отметила, что на свадьбу Меган Маркл не только не пригласила родственников со стороны ее отца, но и близких матери. В частности, тетю, с которой герцогиня имеет прекрасные отношения.

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Также Саманта Грант не обошла вниманием подарок Елизаветы II – семейный герб Маркл. По мнению женщины, символ принадлежности к королевской семье выглядит так, будто его "нарисовали дети в садике". Саманта нещадно раскритиковала и сами элементы, изображенные на гербе. По ее словам, "три пера, обозначающие общения и силу слова" – это "ментальная мастурбация, мягко говоря".

Кроме этого, сестра Меган Маркл возмущена тем, что ее отца Томаса не пригласили для торжественного вручения герба. По традиции, именно глава семьи должен был получить королевскую эмблему, однако ее получила герцогиня. Этот факт очень возмутил Саманту Грант.

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 25 травня 2018 р.

Беспощадная критика оскорбила королевскую семью, в частности, британскую королеву Елизавету II. По британским традициям, вся семья монарха одобряет назначение герба, а королева дает символу официальную ценность.