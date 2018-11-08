Это сделал не Путин, а другой режим: Трамп вновь назвал виновного в аннексии Крыма

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что ответственность за то, что Россия оккупировала Крым, лежит на предыдущем хозяине Белого дома Бараке Обаме. По его словам, именно администрация Обамы "позволила России присоединить большую часть Украины".

Соответствующие громкие слова американский лидер произнес во время пресс-конференции в Белом Доме 7 ноября.

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"Президент Обама разрешил, чтобы большую часть Украины отобрали", – подчеркнул политик.

В то же время на замечание журналиста о том, что аннексию совершил президент России Владимир Путин, Трамп еще раз отметил, что это произошло при "режиме президента Обамы".

"Это был режим президента Обамы, это делал президент Обама, правда? Это не я делал... Это был президент Обама, кто позволил этому случиться. Это никак не связано со мной", – акцентировал он.

Кроме того, президент США отметил, что провел очень хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 16 июня в Хельсинки.

Как отметил хозяин Белого дома, во время того мероприятия было уделено много внимания обсуждению вопросов безопасности, и в частности о ситуации в Сирии и Украины.

Here's Trump blaming the annexation of Crimea not on Putin but on "President Obama's regime." pic.twitter.com/1fpZN8h8f7 — David Mack (@davidmackau) November 7, 2018

Напомним, ранее Дональд Трамп уже обвинял Барака Обаму в том, что тот позволил Кремлю оккупировать Крым. В частности, такое заявление действующий американский президент сделал в начале июня. Кроме того, он призвал вернуть Россию к формату G8.