Это сектор, где мы ожидаем сопротивление, – Рябошапка рассказал об изменениях в прокуратуре

В Зеленского утверждают, что прокуратуру необходимо переориентировать на защиту людей и бизнеса, а не на крышевание преступности. Отмечают, что там уже разработали изменения и проводят консультации с общественностью и с международными партнерами.

Об этом журналисту 24 канала заявил заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка в интервью для программы "Голобородько".

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Реформа прокуратуры вроде бы состоялась, но никакого результата мы не увидели.

Реформа началась и довольно быстро свернулась. Есть видение, что мы бы хотели видеть в виде изменений в органах прокуратуры. Опять же, изменения являются первоочередными. Они разработаны, и мы уже проводим консультации как с общественностью, так и с нашими международными партнерами. Хотелось бы собрать лучший опыт.

Есть понимание, что бы хотелось видеть. Очевидно, что, в первую очередь, прокуратура должна быть сфокусирована на задачах уголовного правосудия, а не на задачах крышевания или рэкета бизнеса – то, о чем мы слышим очень часто от самого бизнеса. Вот мы видели, как приходили люди жаловаться на действия органов прокуратуры. Президент недавно был в Черкассах, опять же – ситуация с прокурорами.

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Мы встречались с президентом Франции, еще когда Зеленский не был президентом. Первые вопросы были: что вы будете делать с судами и с прокуратурой, с правоохранительными органами. Проблема существует, необходимо прокуратуру переориентировать на совершенно другие задачи: на защиту людей, на защиту бизнеса, а не на крышевание преступности. Процесс будет очень тяжелым, и собственно, это тот сектор, где мы ожидаем очень большое сопротивление. Но, я думаю, что мы справимся с этим.

Там была переаттестация. Будете проводить ее?

Она была де-юре, скажем так, но де-факто она не состоялась, обновления системы не было. Первоочередные изменения наши предусматривают возможность обновления самого офиса Генеральной прокуратуры, обновления всей системы на уровне руководства областных прокуратур, местных районных прокуратур очень быстро по решению генпрокурора. Затем уже создание механизма селекции, качественного отбора прокуроров в местные региональные прокуратуры. Мы бы хотели, чтобы в эту профессию тоже зашло как можно больше людей, которые ранее не имели прокурорского опыта.

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Прошлая попытка реформирования прокуратуры закончилась тем, что эти люди пошли на конкурс и не прошли.

Всякое было. Всевозможные были истории. Все зависит от политической воли. Если есть политическая воля, то реформы или изменения делаются очень быстро и качественно. Если эта воля затем натыкается на сопротивление высшего руководства страны, то очевидно, что изменения где сворачиваются-то или они не эффективны.



Что известно о Руслане Рябошапке

Видео полного интервью с Рябошапкой:

Что такое программа "Голобородько"​Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при президенте, в частности – беря интервью у наиболее приближенных к президенту лиц. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.