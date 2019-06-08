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      Это станет моральной капитуляцией Совета Европы, – Климпуш-Цинцадзе о возвращении России в ПАСЕ

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      Иванна Климпуш-Цинцадзе
      Иванна Климпуш-Цинцадзе / 5 канал

      Последние события в Парламентской ассамблее Совета Европы вызывают большое беспокойство. Там под прикрытием "риторики диалога" ведется циничная деятельность по возвращению российской делегации в ПАСЕ.

      Это происходит несмотря на полное пренебрежение Россией резолюциями и ценностями организации. Такое мнение высказала вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседании Х Сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша.

      Читайте также: ПАСЕ может вернуть Россию в состав Ассамблеи: появилась реакция МИД Украины

      Возвращение России в ПАСЕ станет моральной капитуляцией Совета Европы. В конце июня Ассамблея будет рассматривать резолюцию, которая может снять санкции с РФ. Призываю наших надежных друзей из Литвы, Польши и других стран объединить усилия для противодействия подобному сценарию,
      – отметила Климпуш-Цинцадзе.

      Она подчеркнула, что Кремль сейчас не делает никаких шагов для деэскалации ситуации на оккупированных украинских территориях. Наоборот – количество обстрелов постоянно растет, а действия страны-агрессора подрывают весь минский процесс.

      "Польша и Литва всегда были надежными адвокатами европейской и евроатлантической интеграции Украины. Мы рассчитываем на ваш мощный голос и в дальнейшем. Европейское будущее Украины является гарантией безопасности и стабильности в регионе", – добавила вице-премьер.

      Отметим, что 3 июня ПАСЕ приняла проект резолюции, которая может осложнить наложение санкций на российскую делегацию. Если ее таки проголосуют, то Россия сможет вернуться в ПАСЕ и лоббировать отмену введенных против нее санкций. В МИД Украины отмечают, что возвращение России в Ассамблею подорвет доверие к этой организации и заставит Украину пересмотреть свое отношение к ней.

      Почему РФ сейчас нет в ПАСЕ?

      В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за агрессии против Украины и аннексии Крыма. В ответ Россия прекратила свое участие в работе международной организации и не платит взносы. В ПАСЕ мощное пророссийское лобби неоднократно предпринимало попытки вернуть российскую делегацию, но их удавалось вовремя заблокировать.

      16 мая в Совете министров поддержали документ, который открывает путь для возвращения России, а 17 мая его окончательно утвердили. По мнению украинского министра иностранных дел Павла Климкина, если с России снимут санкции, то это фактически будет означать нормализацию противоправных действий Кремля в отношении Украины, а минские соглашения потеряют смысл.

      blog_ava
      Платья на выпускной 2019: модные советы от украинских стилистов
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Польши Литва Украина – Россия ПАСЕ Кабинет Министров Украины
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