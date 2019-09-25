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      Это станет новым стартом, – в МИД заговорили о потеплении в отношениях с Венгрией

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      В МИД надеются на потепление в отношениях с Венгрией
      В МИД надеются на потепление в отношениях с Венгрией / Коллаж 24 канала

      В Министерстве иностранных дел Украины надеются на конструктив и движение навстречу во взаимоотношениях с Венгрией. От следующей встречи глав МИД там ожидают нового старта.

      Глава МИД Украины Вадим Пристайко встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто, об этом сказал представитель МИД Украины Анатолий Соловей, пишет "Униан".

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      "Я очень надеюсь, что эта встреча станет точкой отсчета и новым стартом, возможно, который ознаменует начало нового периода в украинско-венгерских отношениях. Периода поиска конструктивного, какого-то взаимоприемлемого решения... конструктивного диалога и движения навстречу", – подчеркнул он.

      Так, в выводах "Венецианской комиссии" подтверждено, что "развитие и защита национального языка – это является абсолютным правом каждого государства".

      Мы предлагаем венгерской стороне конкретные инициативы по совместному развитию региона украинского Закарпатья, по развитию и реализации инфраструктурных проектов и так далее. Однако пока что, к сожалению, какого-либо ощутимого движения на встречу мы не увидели,
      – заявил Соловей.

      Он также выразил надежду, что встреча глав МИД обеих стран "станет водоразделом, который оставит негатив в прошлом и ознаменует собой улучшение".

      Почему между Венгрией и Украиной сложные отношения?
      Украина и Венгрия имеют очень натянутые отношения из-за венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Обострение началось в 2017 году после принятия Украиной образовательного закона, где обязательной нормой образования является изучение украинского государственного языка. Будапешт настаивал на отмене этой нормы и пригрозил блокировать всякие попытки Украины интегрироваться в ЕС и НАТО. Однако Киев отверг все обвинения.

      Впоследствии между двумя государствами разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают ему на верность. Это противоречит законам Украины, поэтому МИД объявило венгерского посла персоной нон-грата (нежелательным лицом).

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      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Венгрия Новости Закарпатья Вадим Пристайко
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