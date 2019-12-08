Это станет сюрпризом, – Епифаний об архиереях УПЦ МП, которые могут перейти в ПЦУ

Православная Церковь Украины имеет хорошие, но неофициальные отношения с некоторыми архиереями Московского патриархата. Поэтому не исключено, что часть из них через некоторое время присоединится к поместной церкви.

Предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал в интервью ВВС, что общение священнослужителей разных патриархатов между собой является неофициальным из-за политики Кремля.

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"Мы имеем сейчас хорошие отношения с некоторыми архиереями РПЦ в Украине, но это неофициальные отношения. Вы понимаете, какие последствия будут для архиерея, если Москва узнает, что он общается с ПЦУ и имеет хорошие настройки относительно объединения в будущем", – сказал митрополит.

Он добавил, что есть такие архиереи УПЦ МП, которые активно наблюдают за процессами в Украине и внутри объединенной Православной Церкви.

Москва им до сих пор навевает, что это временно, и они (ПЦУ, – 24 канал) не сохранят единство. Но этого не произошло. Думаю, со временем те архиереи, которые имеют такое желание, увидят, что здесь все стабильно, есть динамичное развитие, и примут решение (о переходе в ПЦУ, – 24 канал),

– подчеркнул Епифаний.

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Однако, митрополит не берется прогнозировать, когда именно священнослужители Московского патриархата отойдут от Русской церкви и присоединятся к Украинской.

"Прогнозы иногда бывают неудачными. Поэтому не хотел бы прогнозировать сколько, но часть архиереев РПЦ в Украине присоединятся к нам. Возможно, это станет для всех сюрпризом", – подытожил владыка.

Сколько приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ? Сейчас в ПЦУ перешло более 500 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП.



Самыми активными переходы были зимой. С начала мая к Православной Церкви Украины больше месяца не присоединялся ни один приходской храм. Впоследствии переходы возобновились – к новосозданной церкви присоединились 4 прихода на Волыни и Одесской области.