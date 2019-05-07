Это станет сюрпризом для противника, – Климкин о жестком ответе на паспорта РФ

Владимир Путин своим решением выдавать паспорта РФ на Донбассе пытается кардинально изменить ситуацию и обеспечить свое постоянное присутствие на оккупированных землях Украины.

Министр иностранных дел Павел Климкин в своем блоге на сайте "Украинская правда" заявил, что нужно "реагировать на паспортный бандитизм уже и сейчас".

Читайте также: Не только паспорта: Россия хочет упростить выдачу разрешений на проживание украинцам

"Мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет системным и асимметричным. Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом для противника", – написал Климкин.

Он пояснил, что эффективный ответ Кремлю Украина может дать, только объединив усилия со всем международным сообществом.

"Именно поэтому я обратился к министрам иностранных дел государств "Большой семерки", а также Европейскому Союзу и другим нашим партнерам с призывом ввести новые санкции против России", – сказал министр.

Что может сделать Зеленский в ответ на очередные угрозы России – читайте в материале 24 канала

Что известно про выдачу паспортов России? 24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам.



1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта, который предусматривает:



– Заявления на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



– Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



– Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



– Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.