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      Это станет сюрпризом для противника, – Климкин о жестком ответе на паспорта РФ

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      Климкин рассказал об ответе Украины на паспорта РФ
      Климкин рассказал об ответе Украины на паспорта РФ / 24 канал

      Владимир Путин своим решением выдавать паспорта РФ на Донбассе пытается кардинально изменить ситуацию и обеспечить свое постоянное присутствие на оккупированных землях Украины.

      Министр иностранных дел Павел Климкин в своем блоге на сайте "Украинская правда" заявил, что нужно "реагировать на паспортный бандитизм уже и сейчас".

      Читайте также: Не только паспорта: Россия хочет упростить выдачу разрешений на проживание украинцам

      "Мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет системным и асимметричным. Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом для противника", – написал Климкин.

      Он пояснил, что эффективный ответ Кремлю Украина может дать, только объединив усилия со всем международным сообществом.

      "Именно поэтому я обратился к министрам иностранных дел государств "Большой семерки", а также Европейскому Союзу и другим нашим партнерам с призывом ввести новые санкции против России", – сказал министр.

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      Что известно про выдачу паспортов России? 24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам.

      1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта, который предусматривает:

      – Заявления на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

      – Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      – Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      – Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Путин Украина – Россия Новости России Павел Климкин Война на Донбассе Российские паспорта на Донбассе Евросоюз Санкции МИД Украины
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