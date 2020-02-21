Это сумасшедшие люди, – Аваков рассказал, кого и за что задержали в Новых Санжарах

Правоохранители во время столкновений в Новых Санжарах задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии пытался наехать "Нивой" на нацгвардейцев. Также полиция готовит подозрения и задержания еще 6 человек, которые бросали камни в силовиков и автобусы, в которых ехали эвакуированные из Уханя украинцы.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". По его словам, в целом 20 февраля правоохранители задержали 24 человек, но сегодня 23 из них отпустили.

Важно: Мы стадо, или мы нация, – обращение Владимира Зеленского из-за столкновений в Новых Санжарах

"Отпустили всех, кроме одного. Он пьяным разогнал "Ниву" и направил ее на строй нацгвардейцев. Еще шестеро в ближайшие сутки получат от нас подозрения с предложением суда прямого ареста", – отметил Аваков.

Глава МВД отметил, что полиция потребует у суда арестовать участников протестов, которые вели себя неадекватно.

Кто эти люди? Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому. Он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, с перебитым лицом и поломанными костями. Это сумасшедшие люди, которые бросали камни в автобус с людьми, которые потенциально находятся под карантином. Это те, кто активно сражался с полицейскими и препятствовал их нормальной работе. Это те, кто кричал: "Мы вас всех сожжем",

– добавил Аваков.

Он отметил, что часть протестующих, которые устраивали столкновения, были "пьяными". Поэтому полиция настаивает, чтобы все активисты с неадекватным поведением были наказаны. По словам Авакова, против них откроют уголовные дела.

Что надо знать о столкновениях в Новых Санжарах