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      Это сумасшедшие люди, – Аваков рассказал, кого и за что задержали в Новых Санжарах

      - Читати новину українською
      Аваков рассказал, кого из протестующих задержали в Новых Санжарах / Фото 24 канала

      Правоохранители во время столкновений в Новых Санжарах задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии пытался наехать "Нивой" на нацгвардейцев. Также полиция готовит подозрения и задержания еще 6 человек, которые бросали камни в силовиков и автобусы, в которых ехали эвакуированные из Уханя украинцы.

      Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". По его словам, в целом 20 февраля правоохранители задержали 24 человек, но сегодня 23 из них отпустили.

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      "Отпустили всех, кроме одного. Он пьяным разогнал "Ниву" и направил ее на строй нацгвардейцев. Еще шестеро в ближайшие сутки получат от нас подозрения с предложением суда прямого ареста", – отметил Аваков.

      Глава МВД отметил, что полиция потребует у суда арестовать участников протестов, которые вели себя неадекватно.

      Кто эти люди? Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому. Он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, с перебитым лицом и поломанными костями. Это сумасшедшие люди, которые бросали камни в автобус с людьми, которые потенциально находятся под карантином. Это те, кто активно сражался с полицейскими и препятствовал их нормальной работе. Это те, кто кричал: "Мы вас всех сожжем",
      – добавил Аваков.

      Он отметил, что часть протестующих, которые устраивали столкновения, были "пьяными". Поэтому полиция настаивает, чтобы все активисты с неадекватным поведением были наказаны. По словам Авакова, против них откроют уголовные дела.

      Что надо знать о столкновениях в Новых Санжарах

      • Вечером 19 февраля несколько сотен жителей поселка Новые Санжары вышли на массовые протесты. Они выступали против размещения в их санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев.
      • Утром 20 февраля ситуация в поселке обострилась и туда приехала полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики также привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
      • Местные в это время перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили столкновения с полицией, во время которых 9 силовиков получили ранения.
      • К вечеру 20 февраля правоохранителям удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камни в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.
      • Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человек и открыла 5 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили.
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новые Санжары Новости Здоровье Полиция Криминальные новости Протесты столкновения Арсен Аваков Новости Украины Новости политики
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