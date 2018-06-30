Это сверхмощное мобильное наземное средство, – эксперт о ракете, которая способна сдерживать РФ
В Украине подходит к завершению разработка мощной противокорабельной крылатой ракеты. Она может стать серьезным аргументом в споре с Россией на Азовском море.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.
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Это самое мощное мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны, оно может на расстоянии 280-300 км поражать любые корабли. Безусловно, это все очень беспокоит российскую сторону,
– рассказал эксперт.
Ракета разрабатывается в Украине и, по словам эксперта, уже прошли достаточно успешные стрельбы. Также данная ракета может стать важнейшим психологическим фактором для России, который сдержит ее агрессию.
"Эта ракета разрабатывается в Украине. Более того, прошли достаточно успешные стрельбы, сейчас все продвигается к государственным испытаниям. И здесь участвует целая команда предприятий под руководством, не побоюсь этого слова, уже легендарного киевского конструкторского бюро "Луч", которым разработана целая линейка ракет", – поведал Бадрак.