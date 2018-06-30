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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Это тест на подлинность намерений Кремля, – Порошенко о предложении по миротворцам на Донбассе

73 Читати новину українською
Петр Порошенко
Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что важная задача для восстановления мира – это развертывание международной миротворческой миссии под мандатом ООН на оккупированном Донбассе.

Порошенко отметил, что другого, более эффективного пути, пока просто не существует.

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Предложение по миссии на Донбассе – это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру,
– отметил Президент.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?
Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Петр Порошенко Новости политики Новости России Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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