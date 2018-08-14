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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Это точка невозврата: "Евровидение-2019" в Израиле под угрозой

32 Читати новину українською
Евровидение
Евровидение / fakty.ictv.ua/ua

14 августа – последний день, когда Израиль может выделить 12 миллионов долларов на проведение "Евровидения-2019". Если власти страны этого не сделают, то песенный конкурс может не состояться.

Об этом сообщает Общественное радио.

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Израильская корпорация телерадиовещания "Кан" направила письмо премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, в котором выдвинула условие выделить 12 миллионов долларов на проведение соревнования.

Это точка невозврата. После этого, если запрошенный депозит не будет передан Европейскому вещательному союзу, будет невозможно изменить ситуацию, и Израиль не будет проводить "Евровидение-2019",
– говорится в письме телекомпании.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что готов предоставить бесплатно павильоны 1 и 2 в Тель-Авивском выставочном центре "Ганей Тааруха" на три месяца, что позволит "Кан" сэкономить 21 миллион шекелей.

"В стране опять нет взрослого, который возьмет на себя ответственность. Они уже прогнали Месси, а теперь готовы прогнать Евровидение", – заявил Хульдаи.

Напомним, популярное шоу Евровидение, которое в прошлом году прогремело в португальском Лиссабоне, в 2019 году может удивить внезапным изменением в правилах. Израиль, который должен принимать конкурс, решил провести шоу в Иерусалиме. Чтобы не спровоцировать вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, организаторы могут изменить локацию и провести вокальные соревнования в Австрии.

Теги: Новости Израиля Евровидение
Источник: 24 Канал
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