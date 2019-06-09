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      Это точно моя речь, а не Порошенко? – Зеленский пошутил на съезде "Слуги народа"

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      Зеленский пошутил на съезде "Слуги народа" о своей речи
      Зеленский пошутил на съезде "Слуги народа" о своей речи / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский в начале съезда партии "Слуга народа" в Киеве пошутил о своей речи и спросил, точно ли она не принадлежит предыдущему президенту Петру Порошенко.

      Зеленский вышел на сцену сразу в начале съезда после того как прозвучал гимн Украины.

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      Президент поблагодарил всех присутствующих и призвал их не приветствовать его стоя, отметив, что "другие времена" наступили. Тогда он взглянул на лист и решил пошутить, вспоминая недавний инцидент, когда в Брюсселе он использовал часть речи Порошенко.

      Это точно моя речь, а не Петра Алексеевича? Точно, наша. Мы готовились вечером,
      – сказал в шутку Зеленский.

       

      Что известно о плагиате речи Зеленского?
      Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что Украина должна продолжать свое движение в Европейский Союз. В частности, президент использовал целый абзац, который Порошенко ранее произнес на съезде партии "Европейская Солидарность".

      "Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", – сказал Зеленский в Брюсселе.

      Впоследствии у Зеленского отметили, что считают идентичность фраз не совпадением или случайностью, а – провокацией со стороны МИД и самого Порошенко. Заместитель главы Администрации Президента Владимира Зеленского по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко уже инициировал расследование.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Курьезные новости Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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