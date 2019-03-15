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      ''Это тупик'': УЗ необоснованно требует увеличить тарифы на грузоперевозки на 25%

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      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / obozrevatel.com

      Железнодорожная компания-монополист “Укрзалізниця” хочет вновь поднять тариф на грузовые перевозки, в этот раз на 25%.

      Об этом в комментарии OBOZREVATEL по итогам расширенной встречи по вопросам проблем транспортной системы заявил глава объединения "Укрметаллургпром” Александр Каленков. По его мнению, компания-монополист не может внятно объяснить почему цены на грузоперевозки должны взлететь снова, ведь явных предпосылок этому нет.

      За прошлый год расходы грузоотправителей выросли на 30-35%, это было связано с 15% повышением тарифа непосредственно УЗ, а также либерализацией вагонной составляющей. Ни одна промышленность любой страны мира не может вынести такое повышение на треть. В начале 2019 года мы снова столкнулись с позицией, что железнодорожной компании нужны деньги,
      – подчеркнул Каленков.

      При этом глава объединения считает, что любые тарифы должны быть взвешенными. Можно попросту взять все доходы и расходы “Укрзалізниці”, оценить разницу и адекватно подойти к цене. Правда, тут важно проконтролировать монополиста в вопросе искусственного повышения тарифа.

      “Выносятся два вопроса на широкое обсуждение: автоматическая индексация тарифа, а также единовременное повышение на 14%. Как я понял, в ходе дискуссии все поняли – автоматическая индексация сейчас несвоевременная. То, что у нас называется тарифом, – не отображает реальную себестоимость грузовых перевозок. Сначала будет создана Независимая комиссия по урегулированию тарифов в сфере транспорта, которая и создаст методику, реальную себестоимость перевозок и мы сможем вернуться к обсуждению вопроса…” – уверен эксперт.

      Также, по мнению Каленкова, более детальный разбор идеи с единовременным тарифом показывает – реальная потребность “Укрзалізниці” не 15, а 7%.

      “Расходы выросли на 8,5 млрд гривен. Они получили дополнительный доход, не связанный с индексацией – 4,3, млрд гривен. Вот эти 4 млрд можно компенсировать подняв тариф не на 15, а на 7%. Об этом говорил и я, и “Укрзалізниця”. Если же есть другие предложения, то давайте их обсуждать в рамках рабочей комиссии, которая будет создана вскоре...” – считает глава объединения "Укрметаллургпром” .

      Отметим, что “Укрзалізниця” настаивает на очередном повышении тарифа на грузовые перевозки. В течении года компания планирует увелечение их на четверть.

      Как ранее сообщалось, такой необдуманный шаг монополиста ударит по аграрной и металлургической отраслям. Перевозчикам придется повышать себестоимость производства, что приведет к сокращению объемов поставок. Экономика из-за этого может недополучить три процента ВВП. Промышленники уже выразили опасения и заявили, что очередное повышение не совсем обоснованно.

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      Теги: Укрзализниця Металургия
      Источник: 24 Канал
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