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      "Это удавка": Климкин обратился к ЕС с резким заявлением насчет "Северного потока-2"

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      Климкин обратился к Европе насчет "Северного потока-2" с резким заявлением
      Климкин обратился к Европе насчет "Северного потока-2" с резким заявлением / Фото из открытых источников

      Проект по строительству газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море является "тотальной газовой удавкой" для Европы. При этом Украина должна приложить усилия для обретения энергетической независимости.

      Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил во время пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, пишет УНИАН.

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      Так, Украина и ЕС должны противостоять "российским манипуляциям" в деле "Северного потока-2".

      Всем прекрасно понятно, что это тотальная газовая удавка для Европы, и все прекрасно помнят, что российский газ - это всегда нервно-паралитический газ, как в случае "Новичка",
      – подчеркнул Климкин.

      Министр подчеркнул, что Украина должна прилагать усилия для обретения энергетической независимости.

      "Должны прийти к нашей энергетической независимости, увеличивать собственную добычу, а в случае необходимости получать газ через цивилизованные и дружеские страны, в том числе такие как Польша", – сказал он.

      К слову, со своей стороны, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что агрессия России в районе Азовского моря дает европейскому сообществу шансы задержать реализацию российского газового проекта "Северный поток-2". Действия Кремля должны помочь оказать давление на страны, которые поддерживают проект.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Конфликт в Азовском море Северный поток-2 Евросоюз Европа
      Источник: 24 Канал
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