"Это удавка": Климкин обратился к ЕС с резким заявлением насчет "Северного потока-2"

Проект по строительству газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море является "тотальной газовой удавкой" для Европы. При этом Украина должна приложить усилия для обретения энергетической независимости.

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил во время пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, пишет УНИАН.

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Так, Украина и ЕС должны противостоять "российским манипуляциям" в деле "Северного потока-2".

Всем прекрасно понятно, что это тотальная газовая удавка для Европы, и все прекрасно помнят, что российский газ - это всегда нервно-паралитический газ, как в случае "Новичка",

– подчеркнул Климкин.

Министр подчеркнул, что Украина должна прилагать усилия для обретения энергетической независимости.

"Должны прийти к нашей энергетической независимости, увеличивать собственную добычу, а в случае необходимости получать газ через цивилизованные и дружеские страны, в том числе такие как Польша", – сказал он.

К слову, со своей стороны, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что агрессия России в районе Азовского моря дает европейскому сообществу шансы задержать реализацию российского газового проекта "Северный поток-2". Действия Кремля должны помочь оказать давление на страны, которые поддерживают проект.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.