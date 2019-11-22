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      "Это угроза": в закон о ликвидации схем в оценке недвижимости подали более 1000 правок

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      Автором "схемы с площадками" СМИ называют депутата Яценко / informator.press

      Ряд народных депутатов подают многочисленные поправки в законопроект 2047-Д – так называемый "закон об отмене площадок Яценко" (ликвидацию коррупционных схем в процедурах оценки недвижимости для ее покупки или продажи).

      Такое большое количество правок – более 1000 – депутаты вносят, чтобы затянуть процесс принятия закона. Такое мнение высказал депутат от "Слуги народа" и член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий.

      Читайте также: Депутаты "Голоса" в Раде потроллили Яценко, из-за которого "слуги народа" проходили полиграф

      "Почти все правки абсурдны: слова переставить местами, то так, то эдак", – написал он в своем фейсбуке.

      "Расчет простой: если Рада возьмется за рассмотрение, то будет нужно не меньше недели, чтобы пройтись по каждой правке – если на них будут настаивать. А настаивать те, что сидят на потоках, точно будут", – пояснил Заблоцкий.

      Причем из-за рассмотрения правок придется минимум на неделю отложить принятие других важных законов. Уместно напомнить, что Рада завершает свою работу в 2019 году 20 декабря.

      Это угроза такая: отмените схему – придется на неделю отложить все реформы. Это одновременно красиво и преступно. Скоро вы увидите всех героев и сторонников коррупционных схем. Все маски будут сняты,
      – подытожил Заблоцкий.

      Обратите внимание: 1,5 млн грн за день: как грабят украинцев при продаже недвижимости

      Коррупционная схема в оценке недвижимости: главное

      В чем суть коррупционной схемы?

      ► С 2018 года все продавцы или покупатели недвижимости были обязаны сверять цены на недвижимость с электронной базой Фонда государственного имущества. Якобы чтобы сделать невозможным занижение оценочной стоимости объектов.

      ► Однако доступ к электронной базе ФГИУ обеспечивают компании-посредники – "авторизованные электронные площадки". Причем все они без исключения, вероятно, имеют одного бенефициара и связаны с депутатом Антоном Яценко.

      Что делают площадки?

      ► Пересылают данные от сертифицированного оценщика к Единой базе ФГИУ, а за это получают вознаграждение вплоть до 1800 гривен за одну операцию.

      Как должны были бы исправить ситуацию?

      ► Сначала подготовили законопроект 2047 – он был призван убрать схему с электронными площадками, но игнорировал проблему занижения стоимости недвижимости оценщиками. Потом создали 2047-1, который фактически уничтожал оценщиков.

      ► Наконец сформулировали законопроект 2047-д, который ликвидировал бы площадку. Однако внезапно документ не поддержал профильный комитет. Это вызвало скандал, начали говорить о том, что за такое решение депутатам платили по 30 тысяч долларов.

      ► И вот 31 октября Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал 2047-д, а Рада 240 голосами приняла его в первом чтении.

      Все детали об оценке недвижимости, площадках и схемах читайте в материале 24 канала: "Цены на недвижимость искусственно снижают, обманывая бюджет на миллионы гривен: схема".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Слуга народа Коррупция Яценко Антон Владимирович Верховная Рада Законодательство Новости недвижимости Рынок недвижимости
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