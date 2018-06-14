"Это успех": президент Южной Кореи озвучил итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал итоги саммита США и Северной Кореи, назвав его "большим успехом", который защитил весь мир от возможности войны.

Об этом сообщает корейское информационное агентство Yonhap.

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По словам Мун Чжэ Ина, результаты встречи американского президента и лидера КНДР оценивают по-разному.

Наиболее важным является тот факт, что эта встреча позволила всему миру, включая США, Японию и Китай, избежать угрозы ядерной войны и межконтинентальных баллистических ракет,

– отметил Ин.

По мнению лидера Южной Кореи, "даже один этот факт очень важен".

Напомним, сразу после встречи с Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня, Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время должна закончиться кровавая война на Корейском полуострове, которая началась почти 70 лет назад. Также он подчеркнул, что США здесь прекращают свои военные учения, а КНДР в свою очередь согласилась на денуклеаризацию.