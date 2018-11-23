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      "Это ужас, от нее не осталось ничего": под Киевом девушку снесло под колеса "Интерсити"

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      Под колесами "Интерсити" погибла девушка
      Под колесами "Интерсити" погибла девушка / korrespondent.net

      В пятницу, 23 ноября, на станции "Клавдиево" Киевской области, девушка попала под скоростной поезд "Интерсити". Шансов выжить у нее не было.

      24 каналу инцидент подтвердили в пресс-службе Нацполиции в Киевской области.

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      Пока правоохранители не разглашают детали происшествия, однако очевидцы рассказывают ужасные подробности трагедии в соцсетях.

      Девушка шла по перрону за предупредительной полосой, в наушниках, ехал "Интерсити" и ее волной затянуло под поезд. Это ужас, не осталось ничего,
      – пишут в местных группах.

      "В 9:02 собирали части тела в черные пакеты, часть руки лежала на другой части дороги", – рассказала другая очевидица события.


      Под колесами "Интерсити" погибла девушка

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева железная дорога Укрзализниця Жертвы
      Источник: 24 канал
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