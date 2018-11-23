"Это ужас, от нее не осталось ничего": под Киевом девушку снесло под колеса "Интерсити"
В пятницу, 23 ноября, на станции "Клавдиево" Киевской области, девушка попала под скоростной поезд "Интерсити". Шансов выжить у нее не было.
24 каналу инцидент подтвердили в пресс-службе Нацполиции в Киевской области.
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Пока правоохранители не разглашают детали происшествия, однако очевидцы рассказывают ужасные подробности трагедии в соцсетях.
Девушка шла по перрону за предупредительной полосой, в наушниках, ехал "Интерсити" и ее волной затянуло под поезд. Это ужас, не осталось ничего,
– пишут в местных группах.
"В 9:02 собирали части тела в черные пакеты, часть руки лежала на другой части дороги", – рассказала другая очевидица события.
Под колесами "Интерсити" погибла девушка