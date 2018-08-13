"Это ужасно": Лайма Вайкуле отреагировала на скандал вокруг ее заявления о Крыме

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что не ожидала, что ее твердый отказ посещать и выступать в оккупированном Россией Крыму вызовет такой резонанс.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

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24 канал сообщал, что накануне перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле сказала, что не будет выступать в Крыму несмотря на гонорар.

Я даже не представляла, что люди такие животные. Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированные. Они даже не слышат, что говорят,

– отметила певица.

Кроме того, известная артистка отметила, что после этих слов об аннексированном Крыме коллеги показали свое истинное лицо.

"Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно", – подчеркнула Вайкуле.

Напомним, российский сенатор Франц Клинцевич предупредил латвийскую певицу Лайму Вайкуле о возможных проблемах в РФ из-за заявлений артистки про оккупированный Крым.



В то же время, гражданский муж и продюсер артистки Андрей Латковский поддержал ее позицию не давать никаких выступлений в Крыму. Он отметил, что Вайкуле действует по закону.