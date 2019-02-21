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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Это уже ни для кого не секрет, – Чубаров о планах России на ядерный Крым

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      Россия может разместить ядерные боеприпасы в оккупированном Крыму, – Чубаров
      Россия может разместить ядерные боеприпасы в оккупированном Крыму, – Чубаров / Фото из открытых источников

      Россия может разместить свои боеприпасы на территории временно оккупированного Крыма. Сегодня это уже ни для кого не является секретом и в этом нет никаких сомнений.

      Председатель Меджлиса крымских татар и народный депутат Украины Рефат Чубаров назвал вопрос милитаризации Крыма и Азовского моря одними из главных, сообщает "Прямой".

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      Так он прокомментировал заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

      Приехала также и российская делегация. Очень уместно, что вчера (20 февраля – 24 канал) состоялось выступление и по этой причине. Президент вчера дал объективный, реальный и очень убедительный анализ военной ситуации вокруг Украины и других соседей страны-агрессора. Мне хотелось, чтобы из этого мировые лидеры сделали выводы,
      – подчеркнул он.

      Чубаров добавил, что возможное размещение ядерных боеприпасов в оккупированном Крыму "уже ни для кого не является секретом".

      Кроме того, глава Меджлиса отметил высказанную президентом позицию о необходимости ослабления права вето России в Совете Безопасности ООН.

      "Иначе ООН будет превращаться в организацию, которая ни на что не способна", – сказал Чубаров.

      Отметим, во время заседания Генеральной ассамблеи ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Крым – это Россия.

      Кроме того, возможное размещение ядерного оружия в Крыму не исключал и Порошенко. По его словам, в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи своих военных, сотни бронемашин, артиллерийских систем.

      что происходит в оккупированном крыму:
       
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      blog_ava
      Блины на молоке: простой рецепт приготовления
      21 февраля
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Рефат Чубаров Крымские татары Генассамблея ООН ООН Ядерная безопасность Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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