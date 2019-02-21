Это уже ни для кого не секрет, – Чубаров о планах России на ядерный Крым

Россия может разместить свои боеприпасы на территории временно оккупированного Крыма. Сегодня это уже ни для кого не является секретом и в этом нет никаких сомнений.

Председатель Меджлиса крымских татар и народный депутат Украины Рефат Чубаров назвал вопрос милитаризации Крыма и Азовского моря одними из главных, сообщает "Прямой".

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Так он прокомментировал заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Приехала также и российская делегация. Очень уместно, что вчера (20 февраля – 24 канал) состоялось выступление и по этой причине. Президент вчера дал объективный, реальный и очень убедительный анализ военной ситуации вокруг Украины и других соседей страны-агрессора. Мне хотелось, чтобы из этого мировые лидеры сделали выводы,

– подчеркнул он.

Чубаров добавил, что возможное размещение ядерных боеприпасов в оккупированном Крыму "уже ни для кого не является секретом".

Кроме того, глава Меджлиса отметил высказанную президентом позицию о необходимости ослабления права вето России в Совете Безопасности ООН.

"Иначе ООН будет превращаться в организацию, которая ни на что не способна", – сказал Чубаров.

Отметим, во время заседания Генеральной ассамблеи ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Крым – это Россия.

Кроме того, возможное размещение ядерного оружия в Крыму не исключал и Порошенко. По его словам, в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи своих военных, сотни бронемашин, артиллерийских систем.