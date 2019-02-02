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      Это уже совсем запредельное: пленного моряка Эйдера вероятно заразили гепатитом в СИЗО Москвы

      26 Читати новину українською
      Андрей Эйдер
      Андрей Эйдер / Фото из открытых источников

      Самого молодого украинского военного моряка Андрея Эйдера в российской тюрьме могли заразить гепатитом. Результаты анализов будут только через несколько дней.

      Адвокат военнопленных Николай Полозов, написал у себя на Facebook-странице, что Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В.

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      Есть серьезные подозрения, если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное,
      – написал адвокат.

      Защитница Эйдера Александра Маркова отметила, что официальное подтверждение опасений будет только в начале следующей недели.

      Когда я лично увижу эпикриз, который все-таки выдали Андрею при переводе из "Матросской тишины" в "Лефортова",
      – добавила Маркова.

      Если украинский политзаключенный Эйдер заболел гепатитом не в тюрьме, то к тюремным врачам будет много вопросов. Например, "почему изначально о болезни нигде не указывалось, почему врачи не выявляли болезнь в течение 2 месяцев".

      "К сожалению, сегодня пятница, и впереди еще целых два дня, которые будут тянуться вечностью в ожидании хоть какой-то определенности", – написала Маркова.

      Что известно о травмах Эйдера? У Эйдера – осколочное ранение ног, полученное во время обстрела российскими пограничникам украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

      "Раны заживают, хожу нормально, но хромаю. По лестнице подниматься и спускаться тяжело, к сожалению, сильная нагрузка на ноги, руками за поручни хватаюсь и иду. Банально пока не могу ногу лежа вертикально вверх поднять, нет силы", – писал в конце декабря Эйдер в письме журналистам.

      Как украинские моряки оказались в плену РФ? Их захватили российские пограничники вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Так, РФ совершила акт открытой агрессии против Украины, когда обстреляла ее военные корабли в нейтральных водах. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.

      В результате обстрела 3 моряков пострадали. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.

      Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Заложники Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости политики
      Источник: 24 канал
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