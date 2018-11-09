"Это уже значительно больше, чем просто нападение на Катю": подруга Гандзюк о деталях дела

31 июля в Херсоне средь бела дня облили серной кислотой местную депутатку и активистку Екатерину Гандзюк. Женщина получила ожоги почти 40% тела и перенесла 15 операций. 4 ноября через 96 дней после нападения она умерла.

Дело Гандзюк получила большой резонанс в обществе. Близкая подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромых рассказала громкие детали расследования дела.

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Катя для меня была таким человеком, когда я в чем-то не разбиралась, она мне по полочкам все раскладывала и рассказывала в чем проблема, потому что имела особенный аналитический склад ума,

– вспомнила Марина в эфире ток-шоу "Право на власть" 8 ноября.

Женщина напомнила, как начиналось расследование дела нападения на Гандзюк, когда сначала задержали вообще не причастного к этому человека.

"На самом деле этот человек (Николай Новиков, – ред.) Находился в 100 километрах от Херсона в тот день и в то время, когда на Катю было совершено нападение и в это время дело нападения на Катю было квалифицирована как хулиганство – только потом его переквалифицировали" , – отметила подруга Гандзюк.

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Она добавила, что только благодаря давлению общественных активистов невинно задержанный Николай Новиков был освобожден и только тогда нашли и задержали настоящих исполнителей нападения на Екатерину.

Марина вспомнила слова Кати, когда она лежала в реанимации и узнала, что подозреваемых в покушении на нее посадили под домашний арест – она говорила, что тоже хочет "под домашний арест".

Она не могла оттуда уйти, потому что лежала с ожогами почти 40% тела. Ей сделали 15 операций – все под общим наркозом, ей даже перевязки делали под общим наркозом. Тот, кто хотя бы элементарно понимает это, может представить, какую боль она терпела.

Хромых отметила, что все это время друзья Гандзюк и просто неравнодушные к ее делу, делали все, чтобы следствие шло должным образом: проводили акции, приглашали туда всех неравнодушных, но на них запрещали использовать политическую или партийную символику.

"Месседж, который сейчас часто звучит о том, что, якобы, пиарятся на деле Кати, делается для того, чтобы нивелировать все, что было сделано", – предположила подруга.



Марина Хромых - подруга Екатерины Гандзюк

Марина Хромых отдельно упомянула о так называемом "списке Гандзюк" – это перечень всех нападений и покушений на жизнь активистов. За последние два года в Украине произошло по меньшей мере 55 таких случаев.

"С самого начала его создания мы требовали справедливого расследования не только дела Кати, но и всех случаев, которые есть в этом списке. В нем также есть дело Ирины Ноздровской".

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Подруга Гандзюк вспомнила, что лично присутствовала на акции под прокуратурой по расследованию дела Ноздровской, на которой также были родители Ирины и эта акция была эмоционально очень тяжелой.

В тот день к этим родителям из прокуратуры не вышел никто, никто не обратил на них внимания. То, что рассказывают, что все работает, дела расследуются – мы это слышали в течение всего времени, Катя лежала в больнице. И только, когда она умерла начали говорить о том, что кто-то пиарится на ее крови! Почему о проблеме нападения на Катю о том, что это системная проблема, на протяжении этих трех месяцев говорили только мы, активисты? Все остальные молчали и ждали,

– констатировала общественная активистка.

По ее словам, после смерти Кати ее дело – уже не просто "дело Гандзюк" – это вопрос справедливого расследования нападений на всех общественных деятелей и активистов в Украине.

Кем была Екатерина Гандзюк: смотрите видео

Кто такая Екатерина Гандзюк? Это политическая и общественная деятельница, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, выполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальная волонтер ООН.



Екатерина Гандзюк – активная участница евромайдан в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, начала волонтерское движение по сбору денег для приобретения обуви детям переселенцев.



В течение длительного времени Екатерина Гандзюк имела конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение экстерриториальных общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были вовлечены правоохранители, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.