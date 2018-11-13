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      "Это важное событие": в УПЦ КП прокомментировали встречу Порошенко и епископов УПЦ МП

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      В УПЦ КП отреагировали на встречу Порошенко и епископов УПЦ МП
      В УПЦ КП отреагировали на встречу Порошенко и епископов УПЦ МП / Фото из открытых источников

      Встреча Президента Петра Порошенко с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата, которая пройдет сегодня, 13 ноября, является чрезвычайно важной в создании автокефальной церкви.

      Об этом заявил пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря в своем Facebook.

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      "Пока из московских источников и их средств массовой провокации напускают тумана и сплетен вокруг объединительного процесса и будущего Украинской Церкви, желая смущать общество и создавать препятствия на пути к Томосу – во вторник, 13 ноября, состоится действительно важное событие: встреча Президента Украины с епископатом МПВУ", – сказал архиепископ.

      По его словам, в этой встрече важно, "где она состоится/не состоится, кто и что будет на ней говорить/не говорить".

      Москва через руководство Митрополии пытается сделать все, чтобы продемонстрировать внутри и снаружи – она контролирует и держит в руках епископат в Украине,
      – отметил Евстратий Зоря.

      Также, священнослужитель пожелал Порошенко мудрости и вдохновения в разговоре, а архиереям Московского патриархата, которые имеют проукраинскую позицию и поддерживают создание единой церкви – "мужества сказать об этом вслух и продемонстрировать: власти Москвы над Киевом действительно пришел конец!".

       

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября встретиться с Президентом Петром Порошенко. в УПЦ МП отметили, что участие для архиереев обязательно.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Единая поместная церковь Религия Петр Порошенко УПЦ МП УПЦ КП
      Источник: 24 Канал
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