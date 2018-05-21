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Это война, и речь идет не только об Украине: Климпуш-Цинцадзе об угрозе со стороны РФ для Запада

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Иванна Климпуш-Цинцадзе
Иванна Климпуш-Цинцадзе / RFI

Кремль проводит экспансионистскую политику, целью которой является провоцирование хаоса, контролируемого Москвой.

Об этом в интервью Onet.pl. рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Она отметила, что Россия несколько лет назад косвенно внесла свой вклад в миграционный кризис в ЕС, используя кибератаки и политику дезинформации.

Россия очень активна во многих европейских столицах. Я имею в виду кампании по дезинформации, манипуляции, пропаганду, а также деловую активность научно-исследовательских центров или финансирование западных политических партий. (...) Откуда возникла проблема миграции в Европе? Следы ведут в Россию, которая хочет дестабилизировать регион. Не будем обманывать самих себя, что на самом деле все не так,
– отметила политик.

По ее мнению, санкции против России действуют, ведь без них РФ была бы значительно сильнее и имела бы широкое поле для маневра в плане кибератак на различные страны.

"Если мы не хотим повторения прошлого, у нас над головой должна загореться сигнальная лампочка, потому что Россия говорит на языке силы. И когда Европа перестанет обращать на это внимание, то мы все подвергнемся огромной опасности", – предостерегла Климпуш-Цинцадзе.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Европа Кибербезопасность
Источник: 24 Канал
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