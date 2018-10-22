"Это все аллегория": в Кремле наконец объяснили скандальное заявление Путина о рае и мучениках

Глава Кремля Владимир Путин в своей речи "о рае" на заседании дискуссионного клуба в Сочи якобы имел в виду отсутствие в российской ядерной доктрине права на превентивный удар.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Как писал 24 канал, президент России недавно сказал, что в российской концепции применения ядерного оружия не предусмотрено упреждающего удара. И в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные "сдохнут".

Речь Владимира Путина о ядерной войне вызвала волну шуток в социальных сетях, а лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров даже сочинил по мотивам выступления президента РФ стихотворение. После выступления Путина тематическую песню написал лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.

Однако пресс-секретарь президента России заявил, что в речи Путина "речь шла совсем не о том".

Там (в выступлении Путина – 24 канал) речь шла не о рае главным образом и не о том, кто куда попадет, а речь шла о том – и это главное, и это много кто пропустил – что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара. То есть, у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано, мы не считаем возможным наносить удар первыми,

– сказал он.

Он добавил, что Россия может применить ядерное оружие лишь тогда, если на нее нападут с таким оружием.

"Мы никогда ни на кого не нападем первыми, вот что сказал президент. Но если на нас нападут, то вот тогда все попадут – кто в ад, кто в рай, и так далее. Вот что было главное, здесь важно это понятть, остальное – это все аллегория", – сказал Песков.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в МИД есть "обоснованные подозрения" наличия ядерного оружия или инфраструктуры к нему в оккупированном Крыму, а сам полуостров превратился в одну большую российскую военную базу".