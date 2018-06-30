"Это все останется со мной": Буффон трогательно попрощался с "Ювентусом"

Многолетний капитан туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон в последний день своего контракта с клубом эмоционально попрощался со "старой сеньорой".

Буффон поделился коллажем из фото незабываемых моментов в футболке "Ювентуса".

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40-летний голкипер расщедрился и на слова благодарности.

17 лет в составе бьянконери официально завершаются сегодня. 17 лет друзей, товарищей, слез, побед, поражений, трофеев, слов, злости, разочарований, счастья и множества эмоций. Я никогда этого не забуду. Они навсегда останутся со мной,

– написал Буффон.

В клубе с ним попрощались еще в середине мая, позволив в последний раз поднять над головой выигранное Скудетто.

Джанлуиджи Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года. За это время он 4 раза выигрывал Кубок Италии, 5 раз становился обладателем Суперкубка Италии и 9 раз выигрывал Серию А.

Накануне СМИ сообщили, что из "Ювентуса" легендарный итальянский вратарь перейдет в парижский "ПСЖ". В ноябре 2017 он завершил выступления за сборную Италии.