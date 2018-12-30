"Это выгодно нынешней власти": как пророссийские чиновники врываются в украинское правительство

Если бы выборы парламентские происходили уже осенью по новой системе, то многие партии и отдельные народные депутаты просто бы не имели возможности пройти в Раду. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав, как под купол попал нынешний состав.

Депутаты уже год в обе руки "засевают" гречкой свои округа, где они собираются повторно баллотироваться. Эти депутаты так "мусорят" деньгами, потому что надеются, что смешанная партийно-мажоритарная система в Украине сохранится.

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"Для действующей власти эта система выгоднее, ее устанавливали как выгодную для власти, потому что разработали еще для Леонида Кучмы. Затем отменили, однако, снова достали из ящика по заказу Януковича", – сказал активист движения "Честно" Николай Выговский.

Полумажоритарная избирательная система – рассадник даров, ибо некоторые округа слишком малы, а потому достаточно избирателей купить. Например, за депутата экс-регионала Ефима Звягильского в Донецкой области проголосовало менее 1,5 тысячи избирателей, и он получил депутатский мандат. В то же время Владимира Парасюка поддержали почти 70 тысяч человек, а его конкурентов по 14 тысяч, и они депутатами не стали.



Ефим Звягильский

Исследование аналитиков Centre.UA свидетельствует, что после принятия нового избирательного кодекса больше представителей в парламенте будут иметь те регионы, где лучше явка, а не где больше населения и округов. Потому что голоса будут составлять и равномерно распределять по партиям в соответствии с набранными процентами. И если избирательная реформа – это шанс получить больше сторонников для демократических сил, то нынешняя система – играет на руку пророссийским силам в парламенте. Последние рейтинги показывают, что пророссийские партии вместе получат около 70 депутатов. Дополнительно 50 мажоритарщиков перекупят уже после выборов, считают эксперты.

Получат мандат в регионе, а затем присоединятся к пророссийским силам, что даст им до 120 мест. А 120 мест в парламенте – это уже даже не оппозиция, а серьезный игрок, который может претендовать на место в президиуме. Представьте, что будет происходить в стране, где возможным вариантом является присутствие в президиуме Медведчука,

– рассказал эксперт общественной организации Centre.UA Андрей Андрушкив.



Виктор Медведчук

Избирательная реформа принята в одном чтении. И предполагает, открытые избирательные списки без мажоритарки. Это означает, что человек сможет проголосовать не только за партию, но и за конкретного депутата в ней. А значит, продать места в списке будет сложно. В Украине будет всего 26 округов, это в 10 раз меньше, чем сейчас, что не позволит депутатам скупать избирателей. Члены рабочей группы, которые работают над документом ко второму чтению, предложили еще одну положительную, однако противоречивую, норму.

Избиратели не хотят видеть такого засилья политической рекламы, которая сейчас есть везде и мы при рассмотрении поправок запретили всю внешнюю политическую рекламу,

– заявил народный депутат и член рабочей группы по избирательному кодексу Руслан Сидорович.

А это ни тебе билбордов, ни рекламы на телевидении. Работу над переходными положениями обещают закончить уже через месяц. В интервью одному из украинских изданий Андрей Парубий пообещал, что на голосование избирательный кодекс поставят сразу же после окончания работы в комитете.