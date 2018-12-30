16:49
30 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      "Это выгодно нынешней власти": как пророссийские чиновники врываются в украинское правительство

      121 Читати новину українською

      Если бы выборы парламентские происходили уже осенью по новой системе, то многие партии и отдельные народные депутаты просто бы не имели возможности пройти в Раду. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав, как под купол попал нынешний состав.

      Депутаты уже год в обе руки "засевают" гречкой свои округа, где они собираются повторно баллотироваться. Эти депутаты так "мусорят" деньгами, потому что надеются, что смешанная партийно-мажоритарная система в Украине сохранится.

      Читайте также: Украинцы снова за деньги будут голосовать на выборах президента: прогноз от ЦИК

      "Для действующей власти эта система выгоднее, ее устанавливали как выгодную для власти, потому что разработали еще для Леонида Кучмы. Затем отменили, однако, снова достали из ящика по заказу Януковича", – сказал активист движения "Честно" Николай Выговский.

      Полумажоритарная избирательная система – рассадник даров, ибо некоторые округа слишком малы, а потому достаточно избирателей купить. Например, за депутата экс-регионала Ефима Звягильского в Донецкой области проголосовало менее 1,5 тысячи избирателей, и он получил депутатский мандат. В то же время Владимира Парасюка поддержали почти 70 тысяч человек, а его конкурентов по 14 тысяч, и они депутатами не стали.

      Юхим Звягільський
      Ефим Звягильский

      Исследование аналитиков Centre.UA свидетельствует, что после принятия нового избирательного кодекса больше представителей в парламенте будут иметь те регионы, где лучше явка, а не где больше населения и округов. Потому что голоса будут составлять и равномерно распределять по партиям в соответствии с набранными процентами. И если избирательная реформа – это шанс получить больше сторонников для демократических сил, то нынешняя система – играет на руку пророссийским силам в парламенте. Последние рейтинги показывают, что пророссийские партии вместе получат около 70 депутатов. Дополнительно 50 мажоритарщиков перекупят уже после выборов, считают эксперты.

      Получат мандат в регионе, а затем присоединятся к пророссийским силам, что даст им до 120 мест. А 120 мест в парламенте – это уже даже не оппозиция, а серьезный игрок, который может претендовать на место в президиуме. Представьте, что будет происходить в стране, где возможным вариантом является присутствие в президиуме Медведчука,
      – рассказал эксперт общественной организации Centre.UA Андрей Андрушкив.

      медведчук
      Виктор Медведчук

      Избирательная реформа принята в одном чтении. И предполагает, открытые избирательные списки без мажоритарки. Это означает, что человек сможет проголосовать не только за партию, но и за конкретного депутата в ней. А значит, продать места в списке будет сложно. В Украине будет всего 26 округов, это в 10 раз меньше, чем сейчас, что не позволит депутатам скупать избирателей. Члены рабочей группы, которые работают над документом ко второму чтению, предложили еще одну положительную, однако противоречивую, норму.

      Избиратели не хотят видеть такого засилья политической рекламы, которая сейчас есть везде и мы при рассмотрении поправок запретили всю внешнюю политическую рекламу,
      – заявил народный депутат и член рабочей группы по избирательному кодексу Руслан Сидорович.

      А это ни тебе билбордов, ни рекламы на телевидении. Работу над переходными положениями обещают закончить уже через месяц. В интервью одному из украинских изданий Андрей Парубий пообещал, что на голосование избирательный кодекс поставят сразу же после окончания работы в комитете.

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости России Виктор Медведчук Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Верховная Рада Законодательство Мажоритарщики Мажоритарные выборы Украина – Россия
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сумні думки: чи приречений наш мозок на розпач та морок?
      сегодня , 16:01 Сумні думки: чи приречений наш мозок на розпач та морок?
      Борис Немировський 887
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Перезавантаження НАЗК: як припинити доплачувати тим, хто краде в України мільярди
      сегодня , 13:00 Перезавантаження НАЗК: як припинити доплачувати тим, хто краде в України мільярди
      Олександра Дрік 76
      Цар-патріарх: персона, що виплекала імперську хіть Росії до України
      сегодня , 11:00 Цар-патріарх: персона, що виплекала імперську хіть Росії до України
      Олесь Друкач 1710
      Вся суть СССР в 6 жутких цифрах
      сегодня , 10:02 Вся суть СССР в 6 жутких цифрах
      Настя Сукач 17300
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук