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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Это вызывает грустную улыбку, – Климкин о приглашении Путина на свадьбу главы МИД Австрии

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В Австрии и Украине возмущены визитом Путина на свадьбу Карин Кнайсль
В Австрии и Украине возмущены визитом Путина на свадьбу Карин Кнайсль / Фото из открытых сетей

18 августа, за 2 часа до своей встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, глава Кремля посетил еще одно мероприятие – свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Украинские политики и чиновники заявили, что присутствие российского президента на свадьбе вредит австрийской внешней политике, ведь Вена председательствует в Евросоюзе.

Приглашение Путина на такое частную событие раскритиковали и политические деятели Австрии, пишет The New York Times.

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Издание отмечает, что еще до того, как Кремль подтвердил, что Путин поедет на свадьбу австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль, событие уже приобрело политическую окраску. Ведь кроме российского автократа среди приглашенных гостей был также канцлер страны Курц, лидер праворадикальной "Партии свободы" Ханс-Кристиан Штрахе и другие члены правительства. Министерство Кнайсль объявило, что вечеринка была "частным" делом и никоим образом не повлияет на внешнеполитический курс страны.

Однако парламентский лидер Социалистической партии Австрии Андреас Шайдер придерживается другого мнения.

Как страна, председательствующая сейчас в ЕС, может выполнить требование строить мосты и выступать честным брокером, если ее министр иностранных дел и канцлер так очевидно занимают одну сторону?
– передает NYT слова австрийского политика.

Как отмечается в публикации, Кнайсль была выдвинута на должность министра иностранных дел после того, как "Партия свободы" вступила в правящую коалицию в декабре 2017 года. Перед тем Штрахе и лидеры его националистической силы ездили в Москву, где они подписали соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией" Путина. Австрийские националисты неоднократно призывали отменить санкции против России, которые Евросоюз ввел в ответ на российскую агрессию против Украины и аннексию Крыма в 2014 году.

"Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии вынуждено оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете "частного" визита (Путина – "24"), то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку", – написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Добавим, что Австрия не присоединилась к другим странам Запада в реакции на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании в марте этого года. Вена отказалась высылать российских дипломатов из страны, сославшись на свой нейтралитет.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Павел Климкин Владимир Путин Австрия
Источник: 24 Канал
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