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      Пропагандист Путина об Украине: Это земли русских людей, они должны присоединиться к России

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      Семен Багдасаров
      Семен Багдасаров / Фото из открытых источников

      Приспешники Путина в очередной раз выразили территориальные претензии на Украину. На этот раз они заявили, что к России должны присоединиться некоторые украинские территории, поскольку они являются "исконными русскими землями".

      Считает так, в частности, директор так называемого Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. А сделал он такое громкое заявление в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

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      По его убеждению, к стране-агрессоре должны присоединиться южные и восточные области Украины.

      "Юго-Восток Украины должен отойти от Галичины и присоединиться к России! Это наша исконная земля, никакого отношения к вам не имеет. Даже ваша Киевская "вонючая" митрополия не включала 333 года назад земли юго-востока! Это земли русских людей!" – произнес он.

      Громкое заявление Багдасарова по Украине: смотрите видео

      К слову, по мнению профессора Московского государственного института международных отношений Валерия Соловья, в конце 2019 года в России могут начаться серьезные протесты, которые приведут к социальным и политическим переменам. Следовательно, тамошняя власть вообще может забыть о своих территориальных посягательствах на Украину.

      Что известно о Семене Багдасарове?
      Родился на территории современного Узбекистана в 1954 году. Кроме того, что он является экспертом по проблемам Ближнего Востока и Центральной Азии, Багдасаров также входит в партию "Справедливая Россия". Был депутатом Госдумы России V созыва (2007-2011 годы), где входил в состав Комитета гражданского, уголовного, арбитражного и процессуального законодательства. Кроме того, он занимал должность заместителя губернатора Нижегородской области (2001-2002 годы). Является полковником запаса.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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