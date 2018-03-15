Этого недостаточно: западные СМИ об ответе Британии на отравление Скрипаля и последствиях для РФ

Великобритания заняла жесткую позицию относительно расследования дела об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, к которому, по словам Терезы Мэй, "либо непосредственно, либо опосредованно" причастна Москва.

14 марта премьер-министр Великобритании объявил о высылке 23 российских дипломатов, бойкот Чемпионата мира по футболу, который состоится в РФ, и замораживание российских активов в случае, если они будут вредить безопасности Соединенного Королевства. Кроме того будут усилены и проверки частных авиарейсов и грузоперевозок из России.

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Дипломатическая война, которая разгорелась между двумя странами с новой силой, и резонансное преступление, которое стало толчком к этому, сейчас является топ-темой для ведущих мировых СМИ. Западные обозреватели пытаются проанализировать, являются ли эффективными меры, предпринятые Британией против России после отравления двойного агента Скрипаля, как в сложившейся ситуации будут действовать союзники Терезы Мэй и чего ожидать в дальнейшем от главы Кремля.

Так, The Guardian со ссылкой на мнения аналитиков пишет о том, что действия Терезы Мэй являются взвешенными и целенаправленными, но вряд ли они усилят давление на Москву.

Заместитель директора Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джонатан Эял отметил, что ожидал еще более жесткой реакции. Его коллега Малькольм Чалмерс добавил, чито ни одна из штрафных мер британского правительства сама по себе никак не повлияет на состояние российской экономики.

По мнению Чалмерса, "настоящей лакмусовой бумажкой станет поддержка действующих антироссийских санкций Евросоюзом". Чиновники признают, что на практике международная поддержка Британии будет во многом зависеть от того, убедит ли она своих партнеров в вине России. Несмотря на заявления России об уничтожении всего химоружия, давно есть подозрения, что часть отравы все-таки была скрытая, замечает ученый.

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Антикоррупционный активист и критик Путина Роман Борисович высказывает похожее утверждение. По его словам, Мэй упустила возможность показать, что Британия настроена серьезно.

К сожалению, это (изгнание российских дипломатов – "24") полностью предсказуемо и абсолютно неэффективно. Это придаст храбрости российской элите: они решат, что теперь Британия принадлежит им,

– прокомментировал он для The Daily Beast.

Американская газета также цитирует лидера российской оппозиции Алексея Навального, который в интервью ABC News отметил, что хотел бы увидеть экономические санкции и заморозку активов трех лиц: Алишера Усманова (ему принадлежит миноритарный пакет акций футбольного клуба "Арсенал"), Романа Абрамовича, непосредственного владельца ФК "Челси", и первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова, который, по утверждениям Навального, является владельцем пентхауса в центре Лондона стоимостью в 18 миллионов долларов.

Зато журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш уверен, что Британия не сможет успешно противодействовать России без поддержки международного сообщества.

"Как ответ на атаку с использованием боевого яда нервно-паралитического действия "Новичок", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала указание выслать из страны российских дипломатов. Однако этого недостаточно – необходима максимально широкая международная реакция", – констатирует автор статьи.

Покушение на бывшего офицера российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери не является рядовым преступлением и поэтому требуют незаурядной ответа, продолжает Рюш.

Или покушение было совершено по поручению Кремля, или же Россия потеряла контроль над своим секретным арсеналом, что кажется маловероятным в стране, чья структура управления с макушки до отдаленных провинций напичкана бывшими сотрудниками спецслужб. (...)Поэтому необходимо создать выразительный фронт международной солидарности. (...) ЕС должен осознать, что в этом случае речь идет о покушении на общеевропейские интересы,

– акцентирует внимание журналист.

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Его призыв подхватывает авторитетное The Washington Post в своей редакционной статье.

Шаги в отношении России, которые Лондон совершил после отравления Скрипаля, весомее, чем действия Лондона после убийства Александра Литвиненко, еще одного российского разведчика, отравленного в Британии. Однако необходимо, чтобы эти меры были поддержаны правительствами других стран, начиная с США, отмечает издание. WP рекомендует Конгрессу настоять на практическом применении санкций США, которые он приказал ввести за предыдущие злодеяния России.

"Должным ответом Путину на международном уровне стал бы отпор его выходкам на всех фронтах: в Сирии, в Украине, в киберпространстве. При отсутствии таких действий амбиции и дерзость главы Кремля будут только расти, – предупреждают авторы публикации.

Тем временем, как отмечает Die Welt, дело об отравлении Скрипаля становится "настоящим экзаменом для Европы касательно ее отношения к России".

Покушение на жизнь российского разведчика в Солсбери, в котором, в соответствии с имеющимися доказательствами, прослеживается российских следует, вписывается в тактику ведения гибридной войны, с помощью которой Москва уже не первый год дестабилизирует Запад, поясняет немецкая газета.

Если Брюссель и в дальнейшем будет ограничиваться только заверениями в солидарности, адресованными Лондону, Москва истолкует это как очередное доказательство не только типичной для Европы нерешительности, но и отсутствия единства позиции относительно большого соседа на Востоке, который давно распознал эту слабость и использует ее в своих играх на мировой арене. Болезненным примером для ЕС стала поддержка Путиным режима Асада в Сирии,

– указывает Die Welt.

По мнению авторов материала, "Лондон очень заинтересован, чтобы дело Скрипаля привело к ужесточению европейских санкций против России".

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом. При этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.