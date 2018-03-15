22:04
15 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-5°C
3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Напалм Терезы Мэй. Дагестан против Путина
Вєсті Кремля
08:54, сегодня
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Этого недостаточно: западные СМИ об ответе Британии на отравление Скрипаля и последствиях для РФ

425 Читати новину українською
Реакція західних ЗМІ на заходи Британії, спрямовані проти Росії у зв'язку із отруєнням Скрипаля
Реакція західних ЗМІ на заходи Британії, спрямовані проти Росії у зв'язку із отруєнням Скрипаля / UsaPostClick

Великобритания заняла жесткую позицию относительно расследования дела об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, к которому, по словам Терезы Мэй, "либо непосредственно, либо опосредованно" причастна Москва.

14 марта премьер-министр Великобритании объявил о высылке 23 российских дипломатов, бойкот Чемпионата мира по футболу, который состоится в РФ, и замораживание российских активов в случае, если они будут вредить безопасности Соединенного Королевства. Кроме того будут усилены и проверки частных авиарейсов и грузоперевозок из России.

Читайте также: Сарказм, презрение и пренебрежение, – Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении Скрипаля

Дипломатическая война, которая разгорелась между двумя странами с новой силой, и резонансное преступление, которое стало толчком к этому, сейчас является топ-темой для ведущих мировых СМИ. Западные обозреватели пытаются проанализировать, являются ли эффективными меры, предпринятые Британией против России после отравления двойного агента Скрипаля, как в сложившейся ситуации будут действовать союзники Терезы Мэй и чего ожидать в дальнейшем от главы Кремля.

Так, The Guardian со ссылкой на мнения аналитиков пишет о том, что действия Терезы Мэй являются взвешенными и целенаправленными, но вряд ли они усилят давление на Москву.

Заместитель директора Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джонатан Эял отметил, что ожидал еще более жесткой реакции. Его коллега Малькольм Чалмерс добавил, чито ни одна из штрафных мер британского правительства сама по себе никак не повлияет на состояние российской экономики.

По мнению Чалмерса, "настоящей лакмусовой бумажкой станет поддержка действующих антироссийских санкций Евросоюзом". Чиновники признают, что на практике международная поддержка Британии будет во многом зависеть от того, убедит ли она своих партнеров в вине России. Несмотря на заявления России об уничтожении всего химоружия, давно есть подозрения, что часть отравы все-таки была скрытая, замечает ученый.

Читайте также: Ответ Британии на отравление Скрипаля не остановит Путина, – The Guardian

Антикоррупционный активист и критик Путина Роман Борисович высказывает похожее утверждение. По его словам, Мэй упустила возможность показать, что Британия настроена серьезно.

К сожалению, это (изгнание российских дипломатов – "24") полностью предсказуемо и абсолютно неэффективно. Это придаст храбрости российской элите: они решат, что теперь Британия принадлежит им,
– прокомментировал он для The Daily Beast.

Американская газета также цитирует лидера российской оппозиции Алексея Навального, который в интервью ABC News отметил, что хотел бы увидеть экономические санкции и заморозку активов трех лиц: Алишера Усманова (ему принадлежит миноритарный пакет акций футбольного клуба "Арсенал"), Романа Абрамовича, непосредственного владельца ФК "Челси", и первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова, который, по утверждениям Навального, является владельцем пентхауса в центре Лондона стоимостью в 18 миллионов долларов.

Зато журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш уверен, что Британия не сможет успешно противодействовать России без поддержки международного сообщества.

"Как ответ на атаку с использованием боевого яда нервно-паралитического действия "Новичок", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала указание выслать из страны российских дипломатов. Однако этого недостаточно – необходима максимально широкая международная реакция", – констатирует автор статьи.

Покушение на бывшего офицера российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери не является рядовым преступлением и поэтому требуют незаурядной ответа, продолжает Рюш.

Или покушение было совершено по поручению Кремля, или же Россия потеряла контроль над своим секретным арсеналом, что кажется маловероятным в стране, чья структура управления с макушки до отдаленных провинций напичкана бывшими сотрудниками спецслужб. (...)Поэтому необходимо создать выразительный фронт международной солидарности. (...) ЕС должен осознать, что в этом случае речь идет о покушении на общеевропейские интересы,
– акцентирует внимание журналист.

Читайте также: Отойдите и заткнитесь: министр обороны Великобритании жестко ответил Москве

Его призыв подхватывает авторитетное The Washington Post в своей редакционной статье.

Шаги в отношении России, которые Лондон совершил после отравления Скрипаля, весомее, чем действия Лондона после убийства Александра Литвиненко, еще одного российского разведчика, отравленного в Британии. Однако необходимо, чтобы эти меры были поддержаны правительствами других стран, начиная с США, отмечает издание. WP рекомендует Конгрессу настоять на практическом применении санкций США, которые он приказал ввести за предыдущие злодеяния России.

"Должным ответом Путину на международном уровне стал бы отпор его выходкам на всех фронтах: в Сирии, в Украине, в киберпространстве. При отсутствии таких действий амбиции и дерзость главы Кремля будут только расти, – предупреждают авторы публикации.

Тем временем, как отмечает Die Welt, дело об отравлении Скрипаля становится "настоящим экзаменом для Европы касательно ее отношения к России".

Покушение на жизнь российского разведчика в Солсбери, в котором, в соответствии с имеющимися доказательствами, прослеживается российских следует, вписывается в тактику ведения гибридной войны, с помощью которой Москва уже не первый год дестабилизирует Запад, поясняет немецкая газета.

Если Брюссель и в дальнейшем будет ограничиваться только заверениями в солидарности, адресованными Лондону, Москва истолкует это как очередное доказательство не только типичной для Европы нерешительности, но и отсутствия единства позиции относительно большого соседа на Востоке, который давно распознал эту слабость и использует ее в своих играх на мировой арене. Болезненным примером для ЕС стала поддержка Путиным режима Асада в Сирии,
– указывает Die Welt.

По мнению авторов материала, "Лондон очень заинтересован, чтобы дело Скрипаля привело к ужесточению европейских санкций против России".

Читайте также: Россия назвала условия примирения с Великобританией и Евросоюзом

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом. При этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости России Великобритания Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Тереза Мэй Санкции Владимир Путин Расследования Евросоюз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Мэй против Путина, или Начало крестового похода Великобритании
сегодня, 22:00 Мэй против Путина, или Начало крестового похода Великобритании
Злой Одессит 8
Хочешь мира – готовься к войне: у кого в мире оружия больше всего и кто его покупает у России
сегодня, 20:01 Хочешь мира – готовься к войне: у кого в мире оружия больше всего и кто его покупает у России
Борис Немировський 298
Небоскребы в Украине: чего нам не хватает для высотного строительства
сегодня, 19:01 Небоскребы в Украине: чего нам не хватает для высотного строительства
Яніна Ткачук 239
Яков Смолий – банкир со стажем и долларовый миллионер: ТОП-факты о новом председателе НБУ
сегодня, 18:00 Яков Смолий – банкир со стажем и долларовый миллионер: ТОП-факты о новом председателе НБУ
Соломія Ніколайчук 2762
Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
сегодня, 16:54 Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
Блог Медіа 469
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук