"Этот генерал драпал с подчиненными, обнажив нам фланг": чем запомнился Петр Литвин военным

Генерала Петра Литвина, который позорно бежал из-под Иловайска, президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении. Такие кадровые изменения стали неожиданностью, в частности для тех, кто воевал с Литвиным на Донбассе.

В 2014-м боевики пытались выбить украинские силы с Саур-могилы, которая входит в сектор "Д". Командующим сектора был генерал Петр Литвин – брат одиозного Владимира Литвина.

Читайте также: Эксперт рассказала о причинах назначения Петра Литвина послом в Армении

Генерал Литвин никак не отреагировал на значительное скопление российских войск в Успенке, откуда они атаковали Саур-могилу и выбили наши силы. Литвин тогда передислоцировал свой штаб в Амвросиевку. Но после мощных атак на этот населенный пункт генерал в ночь на 25-е позорно бежал, позволив россиянам занять Амвросиевку и замкнуть кольцо вокруг Иловайска.

Народный депутат Андрей Тетерев, который в 14-м году командовал полком "Миротворец" и выходил из окружения в Иловайске, прекрасно помнит "героические действия" генерала Литвина.

Именно этот генерал драпал с подчиненными, обнажив нам фланг, что позволило быстрее завершить окружение города Иловайск. Ни я, ни мои боевые побратимы не можем простить такого поведения генералу, который должен был выполнять поставленные перед ним задачи,

– рассказал народный депутат Андрей Тетерев.

Сам Ливтин тогда оправдывался, что его штаб в Амвросиевке постоянно обстреливали из "Градов" и артиллерии. Отбеливали действия генерала и украинские чиновники.

"Как бы это кому-то не нравилось, я могу утверждать и это подтвердит любой военный, по всем воинским уставам генерал Литвин поступил единственно правильно и у него не было ни одной ошибки", – заверил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Читайте также: Шабунин рассказал, при каких условиях СБУ лишится права вмешиваться в экономические дела страны

То есть, по словам Матиоса, правильным было позорно бежать ночь, не передав никому командования, и обезглавить целую группировку украинских войск.

Мы почему-то имели силы, находясь в меньшинстве, держать нашествие врага и наносить ему вред. А он драпал,

– добавил Тетерев.

После августа 14-го Литвин исчез из медийного пространства. Но 19 июня вдруг Петр Порошенко ошеломил всех новостью: вместо скамьи подсудимых, Петра Литвина ждет уютный кабинет в Ереване в качестве посла Украины в Армении.

Бывший комбат "Днепра-1" Юрий Береза, который тоже выходил с Иловайска, потрясен новостью и обратился к президенту и министру иностранных дел.

Друзья, вы перешли границу. Я не знаю, чем это закончится, но я знаю, что таким послом в другом государстве такой человек не имеет права быть! Позор!

– прокомментировал нардеп Юрий Береза.