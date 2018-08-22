"Этот путь к миру является неприемлемым" Порошенко жестко ответил на условия Кремля

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что ключ к миру в Украине лежит в Кремле. Однако, российские кабальные условия прекращения агрессии России неприемлемы ни для него, ни для украинской нации.

Об этом заявил глава государства во время выступления на международном волонтерском и ветеранской форуме "Там, где мы – там Украина".

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По его словам, нынешняя российско-украинская война – это борьба за независимость Украины, в которой государство отстаивает свои ценности, свободу и европейский выбор.

Ключ от мира находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле! И если кто-то будет навязывать нам российские кабальные условия, я хочу подчеркнуть, что не только для Президента, но для всей украинской нации этот путь категорически неприемлем, так как этот путь не к миру!

– подчеркнул Порошенко.

Также украинский президент призвал посмотреть на Абхазию, Южную Осетию и на все оккупированные Россией земли.

"Посмотрите, как там живут люди. И это то, что предлагает Россия жителям оккупированных земель", – добавил глава государства.

Кроме того, по словам Порошенко, украинцы никогда не примут подобного пути.