Этот шантаж из России не прошел, – Витренко о газе и нормандском саммите

Россия пыталась сделать так, чтобы вопросы транзита газа обсуждались в нормандском формате. Однако этот шантаж Кремля не прошел.

От попыток России удалось отбиться, об этом сказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в эфире "Свободы слова".

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Он отметил, что нет информации о намерениях вынести на обсуждение "нормандской четверки" вопросы газовых контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате. Но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел,

– добавил Витренко.

Что нужно знать о новом газовом предложении России?

Российский "Газпром" направил "Нафтогазу" письмо с официальным предложением продлить срок действия действующего контракта или заключить новый. Там предлагают продлить контракт на год или заключить новый – до 1 января 2021 года.

Кроме того, россияне для заключения нового контракта требуют от Украины отказаться от всех исков в Стокгольмском арбитраже. "Газпром" со своей стороны должен сделать то же самое.

Действующий договор закончится 31 декабря 2019 года. Украина заинтересована в долгосрочном договоре, однако в России предлагают контракт на 1 год. Встреча в нормандском формате запланирована на 9 декабря.

Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?