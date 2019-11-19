Этот шантаж из России не прошел, – Витренко о газе и нормандском саммите
Россия пыталась сделать так, чтобы вопросы транзита газа обсуждались в нормандском формате. Однако этот шантаж Кремля не прошел.
От попыток России удалось отбиться, об этом сказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в эфире "Свободы слова".
Знайте больше: Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
Он отметил, что нет информации о намерениях вынести на обсуждение "нормандской четверки" вопросы газовых контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате. Но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел,
– добавил Витренко.
Что нужно знать о новом газовом предложении России?
Российский "Газпром" направил "Нафтогазу" письмо с официальным предложением продлить срок действия действующего контракта или заключить новый. Там предлагают продлить контракт на год или заключить новый – до 1 января 2021 года.
Кроме того, россияне для заключения нового контракта требуют от Украины отказаться от всех исков в Стокгольмском арбитраже. "Газпром" со своей стороны должен сделать то же самое.
Действующий договор закончится 31 декабря 2019 года. Украина заинтересована в долгосрочном договоре, однако в России предлагают контракт на 1 год. Встреча в нормандском формате запланирована на 9 декабря.
Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?
- Потому что старый станет недействительным. Владимир Зеленский хотел договориться о транзите с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года.
- Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры.
- Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", у которого такая же цель.
- Очередные трехсторонние переговоры состоялись 28 октября. Четких итогов нет, однако в России говорят, что готовы работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. Однако в Еврокомиссии разочарованы и напоминают – времени осталось мало.