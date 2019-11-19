10:30
19 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Вечный" Лукашенко. Медведев покинул хор
      Вєсті Кремля
      22:22, 18 ноября
      Вести.UA: Луценко меняет профессию. Милованова не вставляет
      Вєсті.UA
      22:24, 18 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Этот шантаж из России не прошел, – Витренко о газе и нормандском саммите

      162 Читати новину українською
      Вопрос газа не будет обсуждаться на нормандской встрече – Витренко / LIGA.net

      Россия пыталась сделать так, чтобы вопросы транзита газа обсуждались в нормандском формате. Однако этот шантаж Кремля не прошел.

      От попыток России удалось отбиться, об этом сказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в эфире "Свободы слова".

      Знайте больше: Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте

      Он отметил, что нет информации о намерениях вынести на обсуждение "нормандской четверки" вопросы газовых контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом".

      Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате. Но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел,
      – добавил Витренко.

      Что нужно знать о новом газовом предложении России?

      Российский "Газпром" направил "Нафтогазу" письмо с официальным предложением продлить срок действия действующего контракта или заключить новый. Там предлагают продлить контракт на год или заключить новый – до 1 января 2021 года.

      Кроме того, россияне для заключения нового контракта требуют от Украины отказаться от всех исков в Стокгольмском арбитраже. "Газпром" со своей стороны должен сделать то же самое.

      Действующий договор закончится 31 декабря 2019 года. Украина заинтересована в долгосрочном договоре, однако в России предлагают контракт на 1 год. Встреча в нормандском формате запланирована на 9 декабря.

      Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?

      • Потому что старый станет недействительным. Владимир Зеленский хотел договориться о транзите с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года.
      • Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры.
      • Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", у которого такая же цель.
      • Очередные трехсторонние переговоры состоялись 28 октября. Четких итогов нет, однако в России говорят, что готовы работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. Однако в Еврокомиссии разочарованы и напоминают – времени осталось мало.
      Ангина или фарингит: как отличить, основные симптомы и лечение
      сегодня
      20742
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газовый конфликт Нафтогаз Газпром Газовый контракт Газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як футбол перетворився на політику?
      сегодня , 10:00 Як футбол перетворився на політику?
      Під обкладинкою 98
      Система образования безнадежно отстала от других отраслей, или Учатся не на ошибках
      сегодня , 08:40 Система образования безнадежно отстала от других отраслей, или Учатся не на ошибках
      Блог Соцмережі 198
      Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      18 ноября , 17:35 Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      250
      Украинские СМИ на оккупированном Донбассе: что об этом известно
      сегодня , 08:15 Украинские СМИ на оккупированном Донбассе: что об этом известно
      Світлана Попова 362
      Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия
      сегодня , 07:15 Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия
      Інна Жолобович 1604
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук