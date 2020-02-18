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      Этот сладкий сон: в России мужчина отказался покидать кровать во время пожара в квартире

      6 Читати новину українською
      Пока квартира горела – россиянин спал / Скриншот из видео

      Курьезная история случилась в российском городе Балашиха. Там спасатели не смогли поднять с постели владельца квартиры, в которой бушевал пожар. Тому слишком сладко спалось.

      Пожарные подошли к мужчине и попытались его разбудить. Момент зафиксирован на видео, его распространили в телеграм-канале Baza.

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      У тебя пожар, а ты – спишь!
      – обращается один из спасателей к спящему.

      Спросонья россиянин пытается разобраться, "свои" ли это его беспокоят. После этого накрывается одеялом и добавляет, что ему все равно. Кроме того, предлагает спасателям закрыть за собой дверь.

      Пожар вызвала сигарета, которую мужчина оставил незатушеной на кухне. Вышел ли он в итоге из дома, неизвестно.

      Мужчина отказался покинуть кровать во время пожара в квартире: видео 18+

       

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      Теги: Новости России Курьезные новости Пожар
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