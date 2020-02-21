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      Этот звонок изменил всю ситуацию, – украинка из Уханя о разговоре с Зеленским

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      19 февраля 2020 года украинка Анастасия Зинченко не смогла вылететь из китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку. Сейчас она находится в изолированном городе, и ждет разрешения вылететь от властей.

      Посольство Украины в Китае доставило продукты, а также пищу для собаки Миши, поэтому критическая ситуация, которая сложилась в течение нескольких дней, несколько улучшилась. Об этом девушка рассказала в эфире 24 канала.

      Читайте также: Зеленский лично позвонил девушке, которую не выпустили из Китая из-за собаки: детали

      21 февраля 2020 года ей лично позвонил Владимир Зеленский и пообещал найти способ вернуть домой. Украинка отметила, что ее невероятно впечатлил звонок президента.

      Это не передать словами. Я долго добивалась того, чтобы хоть как-то выйти на связь, и помочь себе в этой ситуации. Очень рада, что он лично позвонил и пообещал помочь,
      – рассказала Анастасия Зинченко.

      Девушка отметила, что условия пребывания в Ухане изменились. Ранее в город можно было попасть раз в четыре дня. Зато 19 февраля 2020 года охрана дома сказала, что за пределы дома запрещено выходить.

      Я попросилась выйти, сказала, что не участвовала в эвакуации, на которую рассчитывала, продуктов дома у меня нет ни для собаки, ни для себя. Они связались с полицией, попросили разрешение на то, чтобы я смогла выйти и найти себе магазин. На это дали 2 часа,
      – прокомментировала украинка.

      Однако, в магазин она тоже не смогла попасть без соответствующего разрешения. По словам Анастасии Зинченко, ситуация стала жестче, люди во всем городе не могут выйти на улицу, пользуются доставкой продуктов.

      Она сообщила, что накануне звонила в посольство Украины, но там ей ничем не смогли помочь. Зато уже 21 февраля 2020 года ей предоставили необходимые продукты.

      Напомним 19 февраля 2020 года девушка не смогла вылететь из китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку. В соцсетях Анастасия Зинченко отметила, что собрала все необходимые документы и передала их в посольство, но дипломаты ей отказали.

      Девушка до сих пор не понимает, почему посольство Украины в Китае не позволило ей эвакуироваться вместе с собакой. Она отметила, что собрала все необходимые разрешения и документы для того, чтобы эвакуироваться с собакой.

      Я нашла документы, предоставила именно в тот день, о котором мы договаривались. На что они просто проигнорировали мое сообщение. Через два-три часа мне позвонили и сказали, что я не могу быть эвакуирована. В МИД даже не знали о том, чтоу меня были новые документы и я была полностью готова для эвакуации с собакой,
      – пояснила Анастасия Зинченко.

      По словам украинки, после звонка президента ей начали звонить из посольства Украины в Китае. Анастасии предлагали помощь, беспокоились о ее состоянии, есть ли у нее достаточно пищи. Этот звонок изменил всю ситуацию, – отметила девушка.

      Что известно об эвакуации украинцев из Уханя:

      • 20 февраля самолет со здоровыми эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами прибыл сначала в аэропорт "Борисполь", где совершил дозаправку и прошел дезинфекцию. Впоследствии самолет приземлился в Харькове, откуда эвакуированных автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары".
      • В медцентре все эвакуированные в течение двух недель будут находиться на обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не болен коронавирусом.
      • Вместе с эвакуированными из Уханя в течение всего времени будет и глава Минздрава Зоряна Скалецкая. Она будет руководить министерством через скайп.

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      Путин заявил, что хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений
      сегодня
      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 Китай Здоровье Владимир Зеленский
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