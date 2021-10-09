Эвакуации нет: в Харькове неизвестные сообщили о заминировании семи больниц
Источник:"Суспільне"
В Харькове неизвестные сообщили о заминировании 7 медучреждений. У большинства из них лечат больных коронавирусом.
Как заявил глава областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов, пациентов больниц не эвакуируют.
Важно Студентов и преподавателей НПУ Драгоманова эвакуировали из-за сообщений о минировании
Хаустов отметил, что медики продолжают работать в штатном режиме и оказывают больным помощь в полном объеме. Он рассказал, что якобы заминировали:
- диспансер радиационной защиты,
- областную взрослую и детскую инфекционную больницу,
- областную детскую клиническую больницу (на улице Озерянской),
- больницы №17, 18 и 25.
Туда оперативно выехали спецбригады правоохранителей, взрывотехники,
– сообщил Хаустов.
Впоследствии стало известно еще и о якобы заминировании супермаркета. Сейчас эту информацию проверяют правоохранители.
Что грозит за такое преступление
Если взрывчатку не найдут, этот случай начнут расследовать по статье о ложном сообщении об угрозе жизни граждан. Когда "минера" найдут, ему грозит до 8 лет тюрьмы
Последние громкие фейковые заминирования
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