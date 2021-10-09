Эвакуации нет: в Харькове неизвестные сообщили о заминировании семи больниц

В Харькове неизвестные сообщили о заминировании 7 медучреждений. У большинства из них лечат больных коронавирусом.

Как заявил глава областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов, пациентов больниц не эвакуируют.

Важно Студентов и преподавателей НПУ Драгоманова эвакуировали из-за сообщений о минировании

Хаустов отметил, что медики продолжают работать в штатном режиме и оказывают больным помощь в полном объеме. Он рассказал, что якобы заминировали:

диспансер радиационной защиты,

областную взрослую и детскую инфекционную больницу,

областную детскую клиническую больницу (на улице Озерянской),

больницы №17, 18 и 25.

Туда оперативно выехали спецбригады правоохранителей, взрывотехники,

– сообщил Хаустов.

Впоследствии стало известно еще и о якобы заминировании супермаркета. Сейчас эту информацию проверяют правоохранители.

Что грозит за такое преступление

Если взрывчатку не найдут, этот случай начнут расследовать по статье о ложном сообщении об угрозе жизни граждан. Когда "минера" найдут, ему грозит до 8 лет тюрьмы

Последние громкие фейковые заминирования

Во Львове 21 сентября правоохранители задержали пьяного 35-летнего мужчину. Он угрожал взорвать 5-этажку, в которой живет.

В Одессе 17 сентября мужчина с гранатой угрожал взорвать 86 городскую школу. После этого он пришел в магазин купить пиво и его задержали.

Нетрезвый мужчина в Черновцах вызвал полицию и сообщил, что его квартиру заминировали. "Бомбой", вызвавшей у него подозрение оказалась обычная упаковка прищепок.