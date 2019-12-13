Эвакуация 6 тысяч человек: в университете Харькова отработали действия в случае пожара – видео

В Харькове решили отработать действия студентов и преподавателей в случае чрезвычайной ситуации. Тренировочный пожар вспыхнул в спортзале в подвале университета Каразина.

Ежедневно по коридорам университета проходят примерно 18 тысяч человек, поэтому любое сообщение о возгорании в тамошних стенах сразу квалифицируют как третий уровень пожара, а на вызов едут полторы сотни спасателей.

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Главный корпус университета Каразина был построен в 1930-е годы. Он не проектировался как учебное заведение: его площадь - 65 тысяч квадратных метров, там 15 километров коридоров. Последний раз пожар в этом вузе был девять лет назад, горел другой корпус, обошлось без пострадавших.

Здание сложное, отметили в службе спасения. Поэтому возгоранию там сразу ставят высший уровень опасности. "Дым" остановил работу всего заведения. За 10 минут корпус окружили пожарные машины.

После сигнала тревоги коридоры превратились в большой муравейник: шесть тысяч студентов и преподаватели направлялись к выходам.



Тренировочная эвакуация в харьковском университете Каразина

Цель учений: показать, как работает система оповещения и насколько оперативно выведут студентов. Спасатели в это время поднимали автолестницы на случай эвакуации из высших этажей. Искали, никто ли не потерялся в дыму, и ликвидировали пожар.

Учениям поставили оценку "удовлетворительно". Но и отметили, что учения и жизнь - вещи разные.

Это задымление, отсутствие воздуха, огонь, высокая температура. Разумеется, так красиво и идеально может и не получиться. Все зависит от того, как люди будут отрабатывать этот норматив,

- пояснил Сергей Колосовский, спасатель.

И добавил, что служба спасения рекомендует администрации заведений проводить такие учения как можно чаще, чтобы все было отработано до автоматизма.



В Харькове студенты и преподаватели отработали действия в случае пожара

Оторванные от занятий студенты тем временем пытались ответить, видели ли они где-то огнетушители:

"Все, что я видела, это план эвакуации. Не знаю, где огнетушители. Мне кажется, что в аудиториях их нет", - отметила Ольга, студентка 2 курса.

И выбрали наиболее опасную, по их мнению, аудиторию:

"Страшно на самом деле. Сначала надо подняться на второй этаж, потом спуститься на первый. Пока это сделаешь, уже все сгорит", - прокомментировала Анна, студентка второго курса.

Преподаватели заведения же отметили: понимают, что проводить такие учения - очень важно. Особенно учитывая события, которые произошли в Одессе.

Отметим, что перед этим горел колледж в Одессе. 12 декабря спасатели завершили поисковую операцию. Всего в результате пожара пострадали 47 человек, из них 16 - погибли.

Что известно о пожаре на Троицкой

• 4 декабря произошел крупный пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Всего погибли 16 человек. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.

• Полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору колледжа экономики и права Любви Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшим тяжкие последствия. Также подозрение должны объявить и заведующей отделением, которая первой увидела и не сообщила о пожаре.



Пожар в колледже Одессы

• 11 декабря суд отправил директора сгоревшего колледжа под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. Кроме того, суд отстранил Кочергу от должности.

• Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: умышленный поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.