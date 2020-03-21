Эвакуация украинцев из Польши: 7 человек из спецпоездов госпитализировали во Львове

Во Львове 20 марта 7 эвакуированных из Евросоюза людей госпитализировали в инфекционную больницу. Они были среди около 3 тысяч пассажиров, которые вернулись спецпоездами из Польши.

О госпитализации семи эвакуированных рассказал и. о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

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В Украину 20 марта прибыли 5 поездов из Перемышля в Киев. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Во всех измеряли температуру как на границе, так и во Львове. По результатам проверки 7 человек госпитализировали в инфекционную больницу,

– рассказал Васько.

Все остальные подписали информационные соглашение о том, что они знают, какова ответственность за нарушение карантина прибывающими из-за рубежа.

Разговор Андрея Васька с журналистами: смотрите видео