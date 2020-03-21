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      Эвакуация украинцев из Польши: 7 человек из спецпоездов госпитализировали во Львове

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      Во Львове 20 марта 7 эвакуированных из Евросоюза людей госпитализировали в инфекционную больницу. Они были среди около 3 тысяч пассажиров, которые вернулись спецпоездами из Польши.

      О госпитализации семи эвакуированных рассказал и. о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

      К слову Украинский эвакуируют из Польши спецпоезда: когда и какими маршрутами

      В Украину 20 марта прибыли 5 поездов из Перемышля в Киев. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Во всех измеряли температуру как на границе, так и во Львове. По результатам проверки 7 человек госпитализировали в инфекционную больницу,
      – рассказал Васько.

      Все остальные подписали информационные соглашение о том, что они знают, какова ответственность за нарушение карантина прибывающими из-за рубежа.

      Разговор Андрея Васька с журналистами: смотрите видео

      Что известно о спецпоездах из Польши? Спецпоезда Перемышль – Киев с 20 марта эвакуируют украинцев из Польши. Всего в первый день таких было 5, а эвакуировали они около 3 тысяч человек.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Львова Новости Польши Эвакуация украинцев Железная дорога
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