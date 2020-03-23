Эвакуация украинцев: отсутствие масок и толпа в аэропорту – видео
Из-за пандемии коронавируса в мире украинцев продолжают эвакуировать из разных стран. Однако правила безопасности соблюдаются не всегда. В частности, 22 марта в аэропорту Борисполя украинцы проходили тесты на наличие инфекции и таможенные службы в одной тесной очереди.
О том, как соблюдаются меры безопасности при эвакуации, свидетельствуют видеоролики, размещенные в сети.
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Украинцы прилетели в аэропорт Борисполя 22 марта. Они проходили таможенный контроль и тесты на выявление коронавируса, собравшись в тесную толпу.
Кроме критического количества людей в одном помещении, на видео заметно, что не все люди имеют защитные маски.
Толпа в аэропорту Борисполя: смотрите видео
К слову, 22 марта в аэропорт "Борисполь" рейсы прилетали с Египта, Португалии, Бельгии, Грузии, Эстонии, Болгарии, Польши, Венгрии и других стран.
Сколько украинцев вернулись из-за границы?По данным МИД Украины, при содействии дипломатических учреждений 59 тысяч 494 украинцев вернулись после закрытия границ из-за вспышки коронавирус. Однако многие украинцы остались на карантине в разных странах мира. В частности, в Польше находится 101 гражданин, в Бразилии – 16, в Германии – 7.
Коронавирус в Украине: главная
- По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения коронавирусом. Из них трое умерли, один человек выздоровел, еще 22 находятся в тяжелом состоянии.
- С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля.
- С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожное, авиа-, автобусное междугородное пассажирское перевозки. Некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.
- На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.
- Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.