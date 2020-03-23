Эвакуация украинцев: отсутствие масок и толпа в аэропорту – видео

Из-за пандемии коронавируса в мире украинцев продолжают эвакуировать из разных стран. Однако правила безопасности соблюдаются не всегда. В частности, 22 марта в аэропорту Борисполя украинцы проходили тесты на наличие инфекции и таможенные службы в одной тесной очереди.

О том, как соблюдаются меры безопасности при эвакуации, свидетельствуют видеоролики, размещенные в сети.

Обратите внимание Полиция будет проверять изоляцию украинцев, которые вернулись из-за границы

Украинцы прилетели в аэропорт Борисполя 22 марта. Они проходили таможенный контроль и тесты на выявление коронавируса, собравшись в тесную толпу.

Кроме критического количества людей в одном помещении, на видео заметно, что не все люди имеют защитные маски.

Толпа в аэропорту Борисполя: смотрите видео

К слову, 22 марта в аэропорт "Борисполь" рейсы прилетали с Египта, Португалии, Бельгии, Грузии, Эстонии, Болгарии, Польши, Венгрии и других стран.

Сколько украинцев вернулись из-за границы?По данным МИД Украины, при содействии дипломатических учреждений 59 тысяч 494 украинцев вернулись после закрытия границ из-за вспышки коронавирус. Однако многие украинцы остались на карантине в разных странах мира. В частности, в Польше находится 101 гражданин, в Бразилии – 16, в Германии – 7.

Коронавирус в Украине: главная

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения коронавирусом . Из них трое умерли, один человек выздоровел, еще 22 находятся в тяжелом состоянии.

. Из них трое умерли, один человек выздоровел, еще 22 находятся в тяжелом состоянии. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля. С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожное, авиа-, автобусное междугородное пассажирское перевозки . Некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.

. Некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта. На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения , рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.

, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки. Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.



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