Эвакуацию жителей Ирпеня сейчас завершили: продолжат завтра

Сегодня эвакуация людей из Ирпеня, что на Киевщине, уже завершилась. Впрочем, ее продолжат уже завтра, 9 марта.

Об этом около 17:00 сообщил в своем телеграм-канале городской голова Александр Маркушин. Он пояснил, что речь идет об эвакуации, которую проводили в Романовке.

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Эвакуацию из Ирпеня возобновят

"9 марта автобусы снова будут ждать вас с 10:00 до 15:00", – анонсировал чиновник. В то же время он попросил распространить эту информацию среди местных.

Отметим, что в течение 8 марта удалось спасти еще почти 2 тысячи гражданских в Ирпене. Среди них – дети, пожилые люди, а также 14 тяжелобольных.

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