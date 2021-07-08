Об этом сообщили в сети примерно в 12 часов 8 июля. Такую информацию предоставили люди, которые там находились в момент эвакуации.

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Спасателей не вызывали

На фото с места видно, что у входа "Каравана" действительно стоят несколько десятков человек. Однако они отошли не слишком далеко от здания. Поэтому, вероятно, большого пожара в этот момент там не было.

Журналисты 24 канала позвонили за комментарием в ГСЧС Харьковщины. Там сообщили, что также видели такую информацию в сети. Однако к спасателям касательно инцидента еще никто не обращался.

Обратите внимание! 24 мая на открытой лоджии ТЦ Nikolsky в Харькове загорелся строительный мусор. Исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов тогда пообещал проверить соблюдение всех требований противопожарной безопасности в ТЦ.

Расположение ТЦ Караван в Харькове / Карта google