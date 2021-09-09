На место также приехала скорая помощь. В сети сообщили, что там проводят противопожарные учения.

Ранее Во Львове СБУ эвакуировала работников городского совета из-за антитеррористических учений

Вышли несколько десятков человек

В местном телеграм-канале в 15 часов обнародовали видео с этого места. Вероятно, его сняли незадолго до этого.

На записи видно, что из админздания вышли несколько десятков человек. Сколько времени должны длиться учения – неизвестно.

Эвакуировали Одесскую ОГА: смотрите видео телеграма "Одесса info"

Похожий случай недавно

7 сентября в здании горсовета Львова проводили учения СБУ. Оттуда также эвакуировали всех работников и посетителей. Служащие тренировались в условиях, максимально приближенным к реальным.

Во время этого действа раздался громкий взрыв, который напугал кошачьего мэра города. Левчик сбежал и львовяне начали поиски. Его нашли уже через день после исчезновения.

Спасатели работают под Одесской ОГА: смотрите видео телеграма "Одесса как она есть"