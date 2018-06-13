Эвкалипт в ванной: варианты модного декора
Популярный социальный фото-сервис Pinterest традиционно рассказал об изображениях, которые ищут наиболее активно, а также "пинах" самых популярных пользователей. Так, последний тренд – это веточки эвкалипта в душе.
Как пишет NewBeauty, количество "пинов", которые рекомендуют подвешивать эвкалипт в душе, выросло на 317 процентов только с начала 2018 года.
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"Он выделяет великолепный освежающий аромат, а в масле, полученном из его листьев, – целебный эффект. Эвкалипт полезен для здоровья и хорошего самочувствия", – рассказывает Аллера Белла Шнайдер, генеральный директор и основатель spa-салонов La Belle Day.
Эвкалипт в ванной комнате
Под воздействием горячего пара в душевой из листочков эвкалипта выделяются полезные вещества фитонциды, которые уничтожают рост и развитие бактерий.
Кроме того, свежие ветки в душе создадут эффект домашнего мини-спа и обеспечат коже тонус с самого утра.
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