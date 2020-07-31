Пока большинство стран мира спорят, стоит ли разрешать эвтаназию для тяжелобольных, в Нидерландах пошли дальше и предложили легализовать эту процедуру для тех, кто просто "устал от жизни". Правда, речь идет только о людях, которым за 75.

Законопроект вызвал шквал критики, однако его инициаторы надеются собрать нужное для принятия количество голосов. О чем идет речь, почему именно такая возрастная граница и какова ситуация с правом на смерть в Украине и мире – читайте в материале сайта 24 канала.

Что предлагают в Нидерландах?

17 июля во парламенте Нидерландов зарегистрировали противоречивый законопроект, который условно называют "завершенная жизнь". Он может разрешить эвтаназию пожилым людям, которым уже исполнилось 75 лет и которые "устали жить". Рассмотрение проекта закона запланировано на 9 сентября.

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Его инициатором стала депутат Пия Дийкстра и это – не первая ее попытка продвинуть такую ​​инициативу. Из-за этой идеи раньше в Нидерландах провели исследование, чтобы выяснить, сколько пожилых людей "страдают от жизни". И результаты оказались более шокирующими, чем ожидалось: не менее 10 тысяч человек старше 55 лет, имеют долговременное желание умереть.

Большинство из них указали, что принадлежат к "низшему социальному классу". Это и побудило депутатку продолжить свою борьбу в этом направлении.

Есть группа пожилых людей, которые завершили свою жизнь. Говорят: я ложусь спать каждый вечер с надеждой, что больше не проснусь. Я хочу сделать эвтаназию возможной для этой группы из-за суровых условий. Проблема становится все больше, когда разница между биологической и биографической жизнью растет благодаря продвижению медицинских разработок,

– объяснила причину создания соответствующего законопроекта Пия Дийкстра в интервью AD.

Критики опасаются, что закон откроет двери для "выхода из жизни" многим пожилым людям. Однако депутат отметила: такие тезисы "ни на чем не основаны". Кроме того, в законе отмечается на обязательном наличии "профессионального советника по завершению жизни", который проводит дискуссии с людьми относительно их желания умереть. Он не оценивает, возможно ли это, но ищет, откуда у человека это желание и есть ли альтернативы.

Указанные специалисты должны работать с людьми, которые хотят завершить жизнь по меньшей мере два месяца.

Границу в 75 лет Пия Дийкстра объяснила тем, что такие ограничения указывают на то, что это действительно делается для отдельной выбранной группы. Хотя о минимальном возрасте достаточно долго продолжались дискуссии. Так же много критиковали сам термин "завершенная жизнь", поскольку часто желание умереть в стариков не понятно даже для них самих.



Эвтаназию здесь могут разрешить тем, кто считает, что уже прожил жизнь / Фото unsplash

Законопроект Дийкстра, вероятно, повлечет конфликт в правительстве Нидерландов, поскольку две христианские партии в коалиции в корне против этой инициативы. Пока неясно, получит ли проект закона нужное количество голосов, пишет DutchNews.

Критики считают, что это также может подорвать суровые условия действующего закона об эвтаназии. Более того, они убеждены одиноким и бедным людям старшего возраста следует оказывать помощь, а не предлагать опцию преждевременной смерти.

Ситуация в мире: где эвтаназия разрешена

Ряд стран уже легализовали так называемое право на смерть. Речь идет о тех же Нидерландах, а также – Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Канаде, Германии, Израиле, некоторых штатах США и Австралии.

Однако стоит отметить, что процедура является довольно бюрократической и требует экспертиз и разрешений, а сам процесс лишения жизни имеет несколько вариантов:

собственно эвтаназия;

ортаназия (просьба завершить существование выражает не один пациент, а вместо него родственники, врачи или суд);

САЛ (самоубийство, ассистированное врачом).

И в разных странах есть свои их критерии и условия.

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В 2002 году Нидерланды стали первым в мире государством, которое легализует эвтаназию как форму безболезненного "ухода" для смертельно больных пациентов. С акцентом на тех, кто переживает "безнадежные и невыносимые страдания".

Процедура жестко контролируется. По меньшей мере два врача должны независимо друг от друга согласовывать каждый конкретный случай. Кроме того, специалисты должны быть уверены, что пациент не имеет никаких шансов на выздоровление или улучшение его состояния, а также – что решение является обдуманным и добровольным.

Хотя право на преждевременную смерть здесь все еще пользуются редко. Например, в 2018 году в результате эвтаназии умерло 6266 человек, что составляло 4% от всех смертей в Нидерландах.

Второй эвтаназию легализовала Бельгия. Здесь действовали по примеру Нидерландов: процедура может осуществить врач или третье лицо при условии, что пациент осознает свое решение и находится в состоянии, когда лечение уже не поможет.



Чемпионка Паралимпийских игр Марике Вервурт совершила эвтаназию в Бельгии / Фото Wiktor Dabkowski

Недавно, в феврале 2020 года, на уровне закона и в Германии позволили врачам консультировать смертельно больных пациентов, желающих провести эвтаназию, и предоставлять им препараты, приводящие к смерти. Однако сами медики на пациентах не могут их применять.

Так, смертельно больной человек может преждевременно завершить свою жизнь, пользуясь законным правом на смерть по собственному желанию (что отныне суд относит к личным правам человека).

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Еще многие страны периодически поднимают вопрос легализации эвтаназии. Обычно это вызывает дискуссии и сопротивление, в частности со стороны религиозных организаций и верующих граждан, и не приводит ни к какому результату.

Право на смерть в Украине: что сейчас и какие изменения возможны?

Эвтаназия у нас не является правомерной. Лишение жизни, даже с согласия человека, – это преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Украины.

Без согласия пациента же это квалифицируется, как неоказание помощи больному, что привело к его смерти или иным тяжким последствиям. Наказание предусмотрено статьей 139 Уголовного кодекса и наказывается для врачей ограничением свободы до 4 лет или 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 3 лет или без четкого срока).

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В октябре 2019 года нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что планирует в течение года подать в парламент законопроект об эвтаназии. Об этом он сообщил после того, как украинцев шокировала новость о смертельно больной женщине, которая покончила жизнь самоубийством на глазах у своего сына. Она страдала из-за сильных болей и выбросилась из окна столичной многоэтажки.

Право неизлечимо больных прервать свою жизнь должна быть их правом и возможностью, если они не готовы терпеть страдания,

– пояснил Гео Лерос.

Такое заявление нардепа вызвала как одобрение, так и критику. Последняя была аргументирована в частности тем, что украинцы не готовы к такому шагу ментально. Также предполагали: из-за высокого уровня коррупции возможно неправомерное применение этого закона.