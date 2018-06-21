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Йога формирует у людей завышенную самооценку, – ученые

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Йога делает людей нарциссами?
Йога делает людей нарциссами? / www.lifehack.org

Ученые из Саутгемптонского университета выяснили, что йога и медитация способны развить в людях завышенную самооценку.

Об этом говорится в журнале Quartz.

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Также это утверждение подтвердила группа исследователей из университета Мангейма в Германии. Ученые в течение 15 недель оценивали уровень самооценки у людей, регулярно практикующих йогу и медитацию. У участников спрашивали, на сколько они оценивают себя по сравнению с учениками со средней подготовкой, готовы ли они заниматься добрым делом и согласны ли они, что их самооценка высокая.

В течение часа после занятия йогой у участников исследования наблюдалась завышенная самооценка по всем трем критериям. Однако такого не фиксировали у тех, кто не практиковался более суток.

В то же время ученые в своей работе признают, что, возможно, эксперимент показал такой результат только в Германии. Западный подход к йоге и медитации может отличаться от того, который диктуют буддийские практики.

Как отмечает буддийский писатель Льюис Ричмонд в The Huffington Post, медитация действительно может формировать нарциссизм.

Сидя в тишине с закрытыми глазами лицом к стене и сосредотачиваясь на дыхании, теле и умственной деятельности, человек может поглощать сам себя,
– сказал он.

Теги: LifeStyle Здоровье Психология Здоровая жизнь Фитнес
Источник: 24 Канал
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